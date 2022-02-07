موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 برقم الجلوس في جميع المراحل الدراسية

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022، الطلبة والطالبات في جمهورية مصر العربية من مختلف المراحل الدراسية يبحثون على محركات البحث بشكل مكثف عن رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022، وذلك ليقوموا بالدخول على موقع الوزارة ومن ثم الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم، خصوصًا أن غالبية النتائج قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتخصيص روابط لها من أجل إعلانها على الطلبة والطالبات إلكترونيًا ومن ثم تتم عملية الاستعلام عبر الشبكة بشكل إلكتروني، ويسعى الطلاب الآن للوصول إلى موقع النتائج من أجل الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الأول الخاص بهم، وقد خصصت الوزارة رابط مخصص للنتائج تابع للوزارة من أجل إعلان النتائج عليه، حيث يُمنع فيروس كورونا من الانتشار وتتم عملية الاستعلام إلكترونية عبر الشبكة.

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022

وضحت وزارة التربية والتعليم بأنها أتاحت موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022، بحيث يكون متاح أمام الطلاب ويقومون بالاستعلام عن النتائج من خلاله، وعبر رقم جلوس الطالب مهما كان في أي مرحلة دراسية يقوم بالاستعلام عن النتائج، وتأتي خطوات الاستعلام عن النتيجة عبر موقع الامتحانات على النحو التالي:

يقوم الطلاب بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم أو بوابة التعليم الأساسي الموجود على شبكة الإنترنت.

أو الموجود على شبكة الإنترنت. يختار الطالب المرحلة الدراسية الذي ينتمي لها هل ابتدائية أو إعدادية.

يختار الطالب الصف المقيد به والفصل الدراسي أول أم ثاني.

يستكمل إدخال باقي بياناته المطلوبة، ثم الخطوة الأخيرة هو الضغط على أيقونة “عرض النتائج”.

نتائج الامتحانات للفصل الدراسي الأول 2022

وضحنا لكم موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 وكيفية الاستعلام عن النتيجة، والجدير بالذكرأن جميع الطلبة في مختلف المراحل انتهوا من أداء الامتحانات الخاصة بهم، وبدئت إجازة نصف العام، ومن ناحية أخرى تُجرى عمليات التصحيح الخاصة بالامتحانات على قدم وساق، بحيث يتم اعتمادها وإعلانها على الطلاب عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وغالبية النتائج الخاصة بالطلاب والتي تم تظهر بعد ستكون متاحة مع نهاية هذا الأسبوع، أو مطلع الأسبوع القادم بإذن الله، وبالتوفيق لجميع الطلبة والطالبات.