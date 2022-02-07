قرض شخصي مؤسسة التقاعد الشروط والأوراق المطلوبة

قرض شخصي مؤسسة التقاعد، هو من اهم القروض التي تقدم داخل المملكة العربية السعودية وتقدم لكل المواطنين السعوديين والمقيمين، وتتميز مؤسسة التقاعد أنها ذات استقلال مالي وأداري وهى تابعه إلى وزارة الخدمة المدنية السعودية مما يعطى لها ثقة كبيره لدى عملائها، وتقدم مميزات كبيره منها تقديم تمويل شخصي من مؤسسة التقاعد للأشخاص البالغين سن الستون، وتقدم لهم دعم مالي وتقدم لهم أيضا تمويل عقاري من اجل الحصول على سكن خاص أو عقار لأسرته، ولهذا نجد أن البحث عن قرض شخصي من مؤسسة التقاعد عليه بحث كبير بشكل مستمر من خلال محركات البحث حوجل، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على كل تفاصيل قروض مؤسسة التقاعد والأوراق المطلوبة للحصول على هذا التمويل.

قرض شخصي مؤسسة التقاعد

هناك مواطنين سعوديين دائمين البحث على قرض شخصي مؤسسه التقاعد لما تمتلكه من ثقة كبيره لدى عملائها بل مميزات كبيره سنتعرف عليها في السطور القادمة، ودائما ما نجد عن قرض شخصي من مؤسسه التقاعد به سهولة في الاجرائات إذا توافرت كل الشروط التي وضعتها المؤسسة العامه للتقاعد والتي سوف نتعرف على هذه الشروط أيضا من خلال المقالة، ومن المعروف أن هناك عدد من البنوك يقدم التمويل الشخصي للمتقاعدين ولكن الحصول على هذا التمويل من خلال مؤسسة التقاعد به مميزات كبيره.

مميزات تمويل مؤسسة التقاعد

توفير مسكن مناسب إلى جميع موظفي الدولة والمتقاعدين عن العمل.

زيادة عدد المستفيدين من البرنامج مما ينتج عن هذا سهولة في الاجرائات والأوراق المطلوبة.

تسجيل العقار باسم العميل بتنفيذ آلية الرهن العقاري.

هامش ربح قليل جدا من مؤسسة التقاعد.

تقديم مبلغ ثابت للأقساط الشهرية.

مدة سداد القرض تصل إلى ثلاثين عام.

إمكانية المقترض اختيار أي بنك لتسديد القسط الشهرى.

تقديم فترة سداد إلى المستفيد من 6 شهور إلى 12 شهر.

شروط قروض المؤسسة العامه للتقاعد