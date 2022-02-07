الغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 1443 في السعودية بسبب كورونا حقيقة ام لا

على الرغم من أنه لم تتجاهل وزارة التعليم السعودي ما يتم تداوله الآن عبر مواقع السوشيال ميديا حول الغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 1443 في السعودية بسبب كورونا، إلا أنه لم تهدأ عمليات البحث من قبل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور للتأكد من ذلك الخبر، ومعرفة الآلية التي يستكملون على أساسها هذا الفصل الدراسي وهل الغاء الامتحانات حقيقي كما ذكم الكثيرون ام لا.

حقيقة الغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 1443 في السعودية بسبب كورونا

في الفترة الأخيرة انبعثت الكثير من الأخبارعن الغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 1443 في السعودية بسبب كورونا، وبسبب انتشار المتحور الجديد اوميكرون، بالإضافة إلى زيادة معدلات الإصابة بشكل كبير يوميا، وهو ما دفع العديد من الأهالي للتنقيب في مختلف الصفحات عبر السوشيال ميديا للتأكد من معرفة ذلك الخبر والاطلاع على تفاصيله، وعليه فقد خرج وزير التعليم السعودي في بيان رسمي له ليؤكد أن ما يتداوله عن إلغاء امتحانات الترم الثاني 2022 غير صحيح، وبين أنه لا يوجد أي نية لاتخاذ قرار بشأن إلغاء الترم الثالث 2022، أو تعطيل الدراسة في المملكة، وما أكد ذلك هو قرارات الوزارة الأخيرة بخصوص استكمال الدراسة الحضورية لطلاب الصف الأول الابتدائي وطلاب الروضة، وسط اعتراض الكثير من أولياء الأمور.

التعليم توضح حقيقة الغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 1443 في السعودية

أصبح البحث عن حقيقة الغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 1443 في السعودية بسبب كورونا، هو الشغل الشاغل لدى قطاع كبير من المواطنين في المملكة السعودية وخاصة من أولياء أمور الطلاب، ولكن نوهت وزارة التعليم السعودية في بيان لها ونصحت الجميع بعدم الانصياع وراء تلك الأخبار الكاذبة التي تتداولها المواقع غير الرسمية، وصفحات التواصل الاجتماعي المشبوهة التي تهدف إلى إثارة البلبلة بين الأهالي، وفي سياق متصل أكدت مصادر مسؤولة من داخل وزارة التربية الانصياع أن الوزارة تضع أولوياتها الأولى في مصلحة الطلاب، ولا تجازف بأي حال على صحتهم وسلامتهم، وأن أي قرارات تخص تعطيل أو إلغاء الامتحانات ترجع في المقام الأول إلى تقييم الوضع الصحي والوبائي في المملكة من قبل وزارة الصحة، والتي أكدت بدورها أن الوضع الحالي مستقر بشكل كبير.