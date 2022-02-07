رئيس الوزراء العراقى يؤكد ضرورة وضع استراتيجيات لمكافحة التصحر

جدة - نرمين السيد - دعا رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى اليوم الإثنين، إلى العمل على وضع استراتيجيات لمكافحة التصحر وإيجاد الحلول لأزمة المياه، مشيرا الى أن هناك مشاكل على مستوى المشاريع المقامة فى منابع دجلة والفرات.





وقال الكاظمى، خلال افتتاحه أعمال المؤتمر الإقليمى 36 للشرق الأدنى وشمال إفريقيا بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة فى الأمم المتحدة "فاو" الذى يعقد فى بغداد، إن هذا المؤتمر يعزز دور بغداد كعاصمة للسلام، وعاصمة للقاء، وعاصمة للتعاون والشراكة بين دول المنطقة والعالم.

وأوضح رئيس الوزراء العراقى، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية، أن المؤتمر يحمل عنوان "التعافى ومعاودة التشغيل"، ويبحث فى تطوير نظم غذائية وزراعية قادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا ضرورة العمل على تشخيص التحديات واستراتيجيات الحلول، للوصول إلى نتائج مرجوة، استنادا إلى الإمكانات المتاحة، والاستفادة من التجارب الإنسانية الرائدة فى هذا المجال.

وأضاف الكاظمى أن العالم اليوم يواجه تحديات الجفاف والتصحر والتغير المناخى، وهذا النوع من التحديات مضاعف فى العراق، بسبب غياب التحديث فى منظومات الزراعة الحديثة والرى لسنوات طويلة سابقة، بسبب الحروب العبثية، وبسبب الفساد وسوء الإدارة، مؤكدا العمل على تحويل هذه التحديات إلى فرص إبداع، ووضع استراتيجيات مكافحة التصحر، وإيجاد الحلول لأزمة المياه.

ولفت إلى أن المنطقة اليوم تعيش ظروفا معقدة، وتحديات كبيرة، وهناك تأثير للخلافات السياسية على نهضة هذه المنطقة التى تمتلك كل مقومات النهوض، مشددا على أن الحل يبدأ من تحييد مشاريع التنمية المستدامة، خصوصًا على مستوى الأمن الغذائى والمائى للشعوب.

وأكد الكاظمى أن العراق لديه مشاكل على مستوى المشاريع المقامة فى منابع دجلة والفرات، ويجب اعتماد مبدأ المصالح المشتركة والحوار لحلها بشكل يضمن مصالح الجميع، موضحا أن هناك مشتركات كثيرة فى منطقتنا، وعلينا أن نحسن إدارتها، حتى نكرس مفهوم التعاون والشراكة، بالعمل الحقيقى على الأرض.

يذكر أن الدورة الـ36 لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الإقليمى للشرق الأدنى تعقد على مدى يومين فى العراق، وتأتى الدورة بعنوان "التعافى ومعاودة التشغيل: الابتكار من أجل نظم غذائية وزراعية أفضل وأكثر اخضرارًا، وأكثر قدرة على الصمود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، والتى تنظلق تزامنا مع ارتفاع معدلات النمو السكانى فى المناطق الحضرية، وفى ظل ندرة المياه والتغير المناخى المتزايد، حيث تتطلب الأنماط الغذائية الصحية لسكان المناطق الحضرية إحداث تغييرات وتحولات عاجلة فى النظم الغذائية الزراعية فى منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا.