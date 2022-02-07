عاجل.. إصابة رئيسة هندوراس الجديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت رئيسة هندوراس الجديدة، زيومارا كاسترو، أمس الأحد، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أيام من تنصيبها رئيسة للبلاد فى 27 يناير الماضى، موضحة أنها لا تعانى من أعراض شديدة.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، كتبت الرئيسة اليسارية، البالغة من العمر 62 عاما، عبر "تويتر": "كان فحص تفاعل البوليمراز المتسلسل (بى سى آر) سلبيًا أمس، واليوم ظهرت نتيجته إيجابية".

وأضافت رئيسة هندوراس: "أظهرت الفحوصات أنه خفيف، وسأواصل بشكل غير حضورى متابعة خطتى الحكومية للعودة إلى النظام الديمقراطى والدستورى".

وفى تصريحات للوكالة الفرنسية، قال زوجها مانويل زيلايا، إن "الرئيسة لم تتلق سوى جرعتين من اللقاح، مضيفًا أن الفحوصات الأخيرة أظهرت عدم إصابة الرئتين بأى ضرر".

وكانت الرئيسة الجديدة التى خلفت الرئيس اليمينى خوان أورلاندو هرنانديز، شاركت فى العديد من الأنشطة العامة خلال الأسبوع الماضى، وشاركت فى احتفالات فى تيجوسيجالبا بمناسبة الذكرى 275 لظهور العذراء سويابا، راعية هندوراس.