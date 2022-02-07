ليفربول يهنئ ماني بكأس إفريقيا.. ويغازل صلاح

وجه نادي ليفربول الإنجليزي، التهنئة للسنغالي ساديو ماني بعد فوزه ببطولة كأس أمم إفريقيا بضربات الجزاء الترجيحية 4-2، مساء الأحد، على حساب المنتخب المصري بقيادة محمد صلاح.

وشارك ساديو ماني في المباراة بأكملها وأهدر ركلة جزاء في الشوط الأول، ونفذ ركلة الترجيح التي منحت السنغال الفوز، في ظل تألق محمد أبو جبل حارس الفراعنة، والذي توج بجائزة رجل المباراة.

وكتب ليفربول عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "أسد التيرانغا يفرض سطوته على إفريقيا، كل التهاني لساديو ماني على فوزه رفقة المنتخب السنغالي بـكأس الأمم الإفريقية".

كما حرص النادي الإنجليزي، على توجيه رسالة لمحمد صلاح: "نتمنى لمحمد صلاح الأفضل فيما هو قادم".

ولاحقا نشر ليفربول تغريدة أخرى جاء فيها: "يجب أن تفخر بالأداء الرائع الذي قدمته طوال هذه البطولة يا محمد صلاح".

وخسر المنتخب المصري لقب البطولة لصالح السنغال في مباراة شهدت تألق حارس الفراعنة، محمد أبو جبل، ليتوج الأداء الخيالي الذي قدمه خلال المباراة النهائية، والتي حسم نتيجتها المنتخب السنغالي بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بجائزة رجل المباراة.

وتوج المنتخب السنغالي ببطولة أمم أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، بعد أداء قوي أمام المنتخب الوطني المصري، الذي لعب 4 مباريات أمام عمالقة القارة، ووصل خلالها جميعاً إلى الوقت الإضافي، بعد مجهود بدني قوي لرجال المنتخب المصري.