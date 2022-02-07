نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول حساب المواطن شهر فبراير الجاري الدفعة 51 بالميلادي والهجري لكل المستحقين في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم موعد نزول حساب المواطن شهر فبراير للدفعة 51 بالميلادي والهجري لكل المستحقين والمستفيدين، كان حساب المواطن على تويتر قد رد على تساؤل حول متى ينزل حساب المواطن لهذا الشهر؟ وأكد حساب المواطن أن العد التنازلي لنزول دفعة حساب المواطن في البنوك وإيداع حساب المواطن سيتم خلال الأيام المقبلة.

موعد نزول حساب المواطن شهر فبراير لكل المستحقين

من المتوقع نزول حساب المواطن في شهر فبراير الدفعة 51 خلال الشهر الجاري:

موعد نزول حساب المواطن في فبراير بالميلادي … 10/2/2022 ميلاديا.

موعد نزول حساب المواطن في فبراير بالهجري … 9/7/1443 هجريا.

كم باقي على حساب المواطن

يذكر أن نزول وصرف حساب المواطن يتم مع كل شهر ميلادي في العاشر من الشهر الميلادي، وحال تصادف موعد نزول حساب المواطن إجازة رسمية، يتم صرف حساب المواطن مع أول يوم عمل.

يتم إيداع دفعة حساب المواطن في حسابات المستفيدين، ويسمح لكل المستفيدين والمستحقين لحساب المواطن إمكانية الإعتراض على دفعة حساب المواطن حال لم يصادف الإسم لهم في حساب المواطن.

شروط التسجيل في حساب المواطن

يمكن الإشتراك في حساب المواطن من خلال إستيفاء عددا من الشروط.

الأفراد المستقلين في سكن خاص.

أبناء السيدة السعودية المتزوجة من غير سعودي.

الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.

زوجة المواطن السعودي.

يذكر أن حساب المواطن تم تقسيمه إلى شرائح بخصوص الرواتب، وتبدأ أول شريحة من صفر وحتى 8699 ريال سعودي، والفئة الثانية من 8700 ريال وحتى 11999 ريال سعودي، بينما الشريحة الثالثة من 12000 وحتى 15299 ريال سعودي والرابعة من 15300 وحتى 20159 ريال سعودي.

خطوات معرفة نتيجة الأهلية في برنامج حساب المواطن

كان حساب المواطن قد نشر عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” خطوات للتحقق من نتيجة الأهلية.

الدخول على الحساب ثم دراسة الأهلية ومنها يمكن معرفة كلا من.

حالة الأهلية.

تفاصيل أهلية التابعين.

تاريخ دراسة الأهلية.

حالات الأهلية السابقة.

عدد المؤهلين.

يمكن بعدها الضغط على تفاصيل أهلية التابعين من أجل معرفة حالة الأهلية لهم وللحالات السابقة يمكن الضغط على إعتراضات الأهلية السابقة.

يذكر أن نتائج الأهلية للدورة 51 لشهر فبراير 2022 قد صدرت يوم السادس والعشرون من يناير الماضي لكل المستحقين، يعد موعد نزول حساب المواطن كل شهر ثابت خاصة وأن هناك عملية توحيد في معايير صرف حساب المواطن كل شهر ليكون حساب المواطن مصروف كل شهر مع اليوم العاشر من كل شهر ميلادي لكل المستحقين والمستفيدين لحساب المواطن بشكل كبير وهو الأمر الرائع الذي يفيد كل المستحقين ويساعد على مواجهة كافة الإصلاحات الإقتصادية المتنوعة.