نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقدمة بحث ديني.. أفضل مقدمات دينية قصيرة جاهزة للبحث ليصبح بحثك مميزاً في المقال التالي

عمر شويل - جدة مقدمة بحث ديني أحد أكثر الأمور التي تهم الطُلاب، إن المقدمة للبحث بحد ذاتها تعد من أهم أركان البحث، ففي المراحل التعليمية المختلفة تكلف الطلاب بعمل الكثير من الأبحاث، وتختلف طبيعة الأبحاث حسب المواد والمجالات التي يقوم الطالب بدراستها، إذ لكل مادة أسلوبها وطريقة كتابتها وصياغتها، ومقدمة البحث الديني بشكل مختصر ومشوق، وحيث أنها توضح عصب العقيدة الدينية التي من المفترض دراستها التي نتحدث عنها اليوم تعد من أهم الأجزاء التي يتضمنها البحث، لأنها تقوم بتوضيح ما هو موضوع البحث وكتاباتها بشكل جيد ومتقن، ولذلك فإن الباحث يجب أن يهتم بما يقدمه للقارئ أو من يقوم بالتعلم والاستفادة من موضوع البحث بمقدمة هذا البحث والتأكد من صياغتها بشكل جيد، إذ تعتبر المقدمة هي المفتاح الذي يشوق القارئ لاستكمال قراءة هذا البحث الديني.

مقدمة بحث ديني

ولكي تكون المقدمة في أبهى صورها لتتناسب مع موضوع البحث وتجعل القارئ متشوق لقراءة هذا البحث والغوص في معانيه يجب أن تتسم بالآتي: –

أول البدء في كتابة المقدمة خصوصا مقدمة البحث الديني لا بد من البدء بذكر الله والثناء عليه والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين.

كتابة مدخل إلى البحث أو القضية الدينية والفقهية التي سوف يتم تناولها في هذا البحث.

الإشارة إلى النقاط التي سوف يتم تناولها في هذا البحث بشكل أكثر تعمق وتحديدا.

وفقا لطبيعة البحث يتم إيضاح أهداف البحث وسردها على شكل نقاط.

التلميح بشكل معبر ومختصر على ما تم التوصل إليه من نتائج في هذا البحث دون إسهاب في ذكر النتائج.

كتابة المقدمة بشكل منمق وصياغتها بطريقة جيدة لأنها تعد المفتاح الذي يشوق القارئ لاستكمال قراءته لهذا البحث.

تجنب الإطالة عند كتابة المقدمة حتى لا يسبب هذا ملل للقارئ.

يذكر الباحث سبب تناوله لهذه القضية ومدى أهميتها للأفراد والمجتمع.

يقوم الباحث بتوضيح المنهج المستعان به في تناوله لهذه القضية.

ذكر المراجع والمصادر وكافة محتويات البحث في فهرس قبل الإبحار في مضمون وما يحتويه هذا البحث لتكون بمثابة المرشد للقارئ أثناء قراءته لهذا البحث.

وفيما يلي سنذكر بعض النماذج من مقدمة البحث الديني ليستفيد منها كل قائم على بحث يتناول قضية فقهية محددة.

مقدمة دينية قصيرة للبحث

أبدأ بالحمد والثناء على الله عز وجل لأنه بدون معاونة الله لي ما خط قلمي وما تعلم عقلي ونمى تفكيري وما قال لساني هذا الكلام العلمي المميز، فالحمد لله أن وفقني وهداني لكتابة هذا الموضوع وسردت إليكم كافة التفاصيل والعناصر المتعلقة بهذا البحث وصل اللهم وسلم عل نبينا الكريم فصيح اللسان وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد………

فيعد موضوع بحثي (اسم البحث) موضوع مهم للمجتمع والأفراد ويجب الإلمام به ومعرفة أبعاده لنستطيع تطبيقه ليحدث أثر عظيم على مجتمعنا.

بحث ديني pdf

أبدأ بسم الله خالق السموات والأرض، رب كل شيء ومليكه، الحنان على عباده، ذو العزة والإكرام، والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه بقدر السموات السبع والأرض، وبقدر ما بينهما، فأشكر الله سبحانه وتعالى الواحد الذي لا ثاني له، وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله، وأعوذ بالله أن أضل ومن النسيان والسوء.

أما بعد……..

فأقدم لكم اليوم هذا البحث الديني والذي يتحدث عن (عنوان البحث)، وسوف أتناول فيه موضوعات عن…… وأتمنى من الله أن ينال هذا البحث رضاكم وإعجابكم ويشبع لديكم ما ينقص من معلومات تخص هذا الموضوع (عنوان البحث)، وأرجو من الله أنني وفقت في تناول جميع محتويات هذا البحث بطريقة جذابة ومميزة وأنني كفيت هذا البحث حقه وتناولته من كافة النواحي وأوضحت جميع الأدلة المهمة.

وأتمنى أن تعرضوا علي مقترحاتكم ونقدكم البناء على هذا الموضوع (عنوان البحث)، لكي أستطيع الاستفادة منها وتطوير ذاتي أثناء قيامي ببحث ديني آخر، وأشكركم على حسن تعاونكم وقراءتكم لهذا البحث.

مقدمة بحث شرعي

ابدأ كلامي وأولى كتاباتي بسم الله العليم الحكيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، وأود أن أقدم الشكر والحمد والثناء على الله عز وجل لتوفيقه لي في تناول هذه القضية الدينية الهامة والتي كان عليها الكثير من الآراء وتضارب الأقاويل، فهذا دفعني إلى البحث والاستكشاف وراء تلك القضية (عنوان البحث) حتى نتوصل إلى رأي واحد ونتفق عليه بالاستناد إلى المراجع الموثوقة من المؤسسات الدينية وأكبر المراجع الإسلامية واخترت منها الأكثر أهمية وصحة، لذلك كان استنادي في جمع المعلومات من القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة ومن كبار المفسرين الإسلاميين، حتى لا يكون هناك شك ويتبين لنا الأمر الفصل في هذا الموضوع (عنوان البحث)، وعلى هذا فقد قمت بتسجيل كافة النتائج والاستدلالات التي توصلت إليها عبر رحلتي في هذا البحث، راجياً أن تكون مرجع موثق لكل من يسأل فى هذا الموضوع (عنوان البحث) ويريد الاستفادة منه في علمه وإلى من يريد أن يكمل بموضوع متفرع من هذا الموضوع ذو الجانب الفقهي والديني.

مقدمة بحث علمي رقم ٤

في بداية كلامي الحمد لله الذي من علي بعقل مفكر، ولسانا ناطق، لأعبر به عن كل ما يجول بعقلي وخاطري وكل ما يخص هذا الموضوع الهام والذي تمنيت كثيرا أن أتحدث عنه وأن يوفقني الله في صياغته بشكل جيد لكي يصل مفهومي وفكري للقارئ بشكل جيد ومفهوم وهذا الموضوع عن (اسم البحث).

مقدمة بحث ديني رقم ٥

أبدأ بسم الله وممسكا بقلمي، مستعينا برب العالمين، وأخط كلماتي الذهبية على صفحات من الفضة، ويسطع منها نور المعرفة، وبأعظم لغة في الوجود وهي لغتنا العربية، لغة القرآن الكريم، ومما لا يقبل بالشك أن هذا الموضوع يعد من أهم الموضوعات المتناولة في حياتنا اليومية، لذلك أدعو الله أن يوفقني في كتابته والتحدث عنه في سطوري القليلة القادمة، وأتمنى من الله عز وجل أن يحوز على إعجابكم ورضاكم.

الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة العقل والتفكير، واللسان الناطق الفصيح،والذي لولا فضل الله ما جرى القلم ليسطر ما يجول بالعقل ولا تكلم اللسان، وصلى الله وسلم على أفصح خلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

أما بعد…….

إنه لفخر لي أن يلهمني الله عز وجل الكتابة في مثل هذا الموضوع الهام للغاية والذي له أثر كبير في حياتنا كأفراد وعلى مجتمعنا العظيم ويتحدث موضوعي عن (عنوان البحث).

المقدمة السابعة

قال الله تعالى “وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون” [صدق الله العظيم]، في الحقيقة لا أدري من أين أبدأ؟، وهل سوف تسعفني الكلمات وتطاوعنى في كتابة هذا الموضوع بشكل كافي أم لا؟، وهذا لأن الكلمات تتصاغر، والعبارات أصبحت ضئيلة، ولكنني أعدكم إنني سأبذل قصارى جهدي وأحاول قدر استطاعتي عساي أن يوفقني الله في سرد وعرض كل أفكاري، آملا أن تعذروا لي أي تقصير فنحن بشر وكلنا أخطاء وأن يتسع صدركم لبحثي المتواضع والذي يتحدث عن (اسم البحث).

المقدمة الثامنة

الحمد لله رب الناس أجمعين ورب العالمين والصلاة والسلام على أفصح وأشرف وشيد الخلق أجمعين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، فإنه يوجد بين أيديكم الآن بحث عن (اسم البحث) حيث سأقوم بمناقشة مواضيع تهم أمتنا الإسلامية كلها به، وقدمت لكم جميع الأدلة التي استعنت بها من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وبالمراجع الموثقة بالمؤسسات الدينية الكبيرة. لكي يكون بحثي تم بناؤه على أسس علمية سليمة وكافي لكل المعلومات المرجو نقلها ومعرفتها.

ومن الجدير بالذكر أن البحث الديني يعد بمثابة أخطر وأهم الأبحاث العلمية. وذلك لما له من تأثير كبير في بناء ضمير الأمة. ويوطد العلاقة بين الأفراد ودينهم وفهمهم له. ولذلك يجب أن يكون البحث الديني مستوفى كل الشروط الأزمة. ليكون متكاملا بجميع أجزائه وعناصره سواء من المقدمة أو العناصر الأساسية أو خاتمة البحث.