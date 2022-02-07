جدة - نرمين السيد - وفى لقاء مع صحيفة "واشنطن بوست"، مساء أمس الأحد، قال شولتس، إن "الهدف من الزيارة تعزيز شراكتنا عبر الأطلسى"، مؤكدًا على أن "الولايات المتحدة أهم حليف لألمانيا وأوروبا".
وأوضح شولتس: "نحن معا فى حلف شمال الأطلسى (الناتو)، ومن المهم للغاية أن تكون هناك وحدة قوية بين جميع الشركاء المهمين، الأطراف عبر الأطلسى، وبين الولايات المتحدة وألمانيا".
وأشار شولتس إلى أنهم عملوا بجدية معًا "لإرسال رسالة واضحة إلى روسيا بأنها ستدفع ثمنًا باهظًا إذا تدخلت فى أوكرانيا"، مشيدًا أشاد باهتمام بايدن فى هذه الأزمة.
وقال: "أقدر حقًا ما يفعله الرئيس بايدن فى المحادثات الثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا.. إنها فى غاية الصعوبة".
وردًا على الانتقادات الموجهة إلى موقف ألمانيا فى الأزمة الأوكرانية، قال شولتس: "نحن أقوى داعم اقتصادى لأوكرانيا. وسنظل كذلك"، لكنه دافع فى الوقت ذاته عن سياسة الحكومة الألمانية فيما يتعلق بعدم توريد أسلحة إلى أوكرانيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألمانيا فى صف أمريكا.. برلين توجه تحذيرا لموسكو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.