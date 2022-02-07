المستندات المطلوبة للحصول على التمويل من بنك الراجحي 1443 وأهم الشروط للحصول علي التمويل

استطاع بنك الراجحي في المملكة العربية السعودية توفير الكثير من الخدمات للمواطنين وكذلك المقيمين في الدولة عن طريق تقديم الدعم المالي لهم من خلال القروض والتمويل الشخصي والذي يقدمه البنك بمختلف الصور وكذلك الحصول على التمويل بعدة طرق، من جانب آخر يحرص البنك على إتمام كافة الأمور المالية وفقاً لضوابط الشريعة الإسلامية مما جعل كثير من المواطنين والعملاء يتوجهون للإستفادة من التمويل الذي يوفره لهم البنك بعد الإطلاع على شروط الإستحقاق والتأكد من توافرها في الشخص المتقدم.

شروط الحصول على التمويل من بنك الراجحي

وضع بنك الراجحي بعض الشروط الواجب توافرها في المتققدم للحصول على التمويل الشخصي وهي كالأتي:

يجب أن لا يزيد عمر المتقدم للحصول على التمويل عن 60 عاماً في حالة المتقدمين الموظفين، بينما لا يزيد عمر المتقاعدين عن 70 عاماً وذلك عند نهاية فترة سداد الأقساط.

التأكد من أن جهة العمل التي يعمل بها المتقدم للحصول على التمويل مدرجة فعلياً ضمن الجهات التابعة للبنك.

في حالة أن يكون المتقدم للحصول على التمويل من فئة الموظفين السعويين فقد اشترط بنك الراجحي أن لا يقل راتب الموظف عن 2.000 ريال سعودي، بينما في حالة المتقدم المتقاعد يجب أن لا يقل الدخل الشهري عن 1.900 ريال سعودي.

من فئة الموظفين السعويين فقد اشترط بنك الراجحي أن لا يقل راتب الموظف عن 2.000 ريال سعودي، بينما في حالة المتقدم المتقاعد يجب أن لا يقل الدخل الشهري عن 1.900 ريال سعودي. يستطيع المقيم داخل المملكة العربية السعودية الحصول على تمويل بنك الراجحي ولكن يجب أن لايقل الراتب الشخصي له عن 5.000 ريال سعودي.

المستندات المطلوبة للحصول على التمويل من بنك الراجحي

يتمكن المواطنين في الأراضي السعودية من الحصول على التمويل الشخصي المقدم من بنك الراجحي عن طريق الدخول عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك وإستكمال بيانات نموذج التقديم، بالإضافة لإرفاق بعض المستندات اللازمة وهي: