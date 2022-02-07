خصومات وتخفيضات أسواق عبدالله العثيم بالسعودية إشتري كل المستلزمات بسعر التكلفة

أسواق العثيم بالسعودية تعد أضخم وأكثر المراكز التجارية إنتشاراً حيث يتمتع بتاريخ عريق وبشعبية مرموقة، ويسعى دائماً إلى ارضاء جميع العملاء من خلال توفير العروض دائما وبنسب هائلة حيث تصل إلى 50٪ واليوم يخصص العديد من السلع والمنتجات الضرورية والأساسيىة في كل منزل بخصومات لا مثيل لها إليكم التفاصيل.

عروض العثيم اليوم على اللحوم الطازجة:

متواجد مكعبات بقري برازيلي توب سايد، البيع بسعر التكلفة، تلك اللحمة تدخل في العديد من الأطباق السعودي مثل الكبسة سعرها بالعرض اليوم 29.95 ريال سعودي.

متاح لحم مفروم بقري برازيلي مبرد، وهي تدخل في العديد من المأكولات الشهية مثل المكرونه البشاميل و تباع الأن ولفتره محدوده بسعر التكلفه، سعرها داخل العرض 24.95 ريال سعودي.

متواجد لحمة عجل بلدي بدون عظم يباع أيضاً بسعر التكلفة، لعمل اشهى المأكولات والأطباق السعودية بادر بالحصول على العرض الأن، السعر 46.95 ريال سعودي.

عروض أسواق العثيم على السلع الغذائية:

متوفير أيضاً بالعرض دجاج قطع مقدمة من شركة إنتاج مشكلة طازجة وزن الكيس (900 جرام) تباع ايضاً بسعر التكلفة سعرها في العرض 7.95 ريال سعودي.

إستمتع الأن بعض التوفير إشتري واحدة وأحصل على الأخرى مجانا(1+1) من تمر خلاص الاحساء مكبوس وزن الكيس (1 كيلو جرام) السعر 13.95 ريال سعودي.

تمر صقعي مكبوس (1+1) سعرها بالعرض 20.95 ريال سعودي.

فراولة علبة تباع بسعر التكلفة سعرها بالعرض 2.95 ريال سعودي.

كيوي الكيلو بداخل العرض 7.95 ريال سعودي يباع الأن بسعر التكلفة.

بخاري حمراء طازجة تباع بسعر التكلفة السعر 11.95 ريال سعودي.

البصل الأحمر لا غنى عنه في جميع المأكولات والأن أحصل على عرض التوفير أشتري كيلو وأحصل على كيلو مجاناً السعر بالعرض 2.50 ريال سعودي.

عروض أسواق العثيم على منتجات الألبان:

متواجد بالعرض في قسم الألبان العديد من أنواع الجبن التي تعد الأكثر مبيعاً وانتشاراً ومطالبة من المستهلك والتي منها كل ما يلي:-