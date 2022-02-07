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عمر شويل - جدة أفضل تمويل شخصي وطني مرن جديد 2022 بمزايا عديدة - ثقفني
أفضل تمويل شخصي ، “القرض الشخصي الوطني” هو منتج مصمم للموظفين المتقاعدين ، يمكنك الحصول على ما يصل إلى خمس سنوات من حلول التمويل البسيطة والمرنة لتلبية جميع احتياجات التقاعد الخاصة بك ، كل ما عليك فعله هو زيارة أحدهم في غضون دقائق ، فرع مصرف الراجحي أو ملء خارج النموذج من خلال الموقع.
أفضل تمويل شخصي من مصرف الراجحي
- انتقل أولاً إلى مصرف الراجحي ، ثم إلى التمويل الوطني المرن
- الآن عليك النقر وملء نموذج طلب يحتوي على الكثير من المعلومات الشخصية ، بما في ذلك الاسم والرقم الخاص والبريد الإلكتروني والراتب والالتزام الشهري والزمان المناسب للاتصال
- املأ النموذج ، يجب عليك ملء كل شيء. عند الانتهاء ، انقر فوق إرسال. يمكنك بعد ذلك متابعة حالة طلبك للحصول على معلومات الاتصال عبر البريد الإلكتروني الذي أدخلته في النموذج. كما نود أن نذكر أن الطلب يتم تقديمه من خلال خيارين ، الأول هو التقديم عبر الإنترنت والثاني التوجه إلى أقرب فرع لمصرف الراجحي لتقديم طلب التمويل للموظفين المعنيين ، حيث يمكنك العثور على جميع المعلومات. حول التمويل أو المنتجات.
تعرف على أبرز مزايا التمويل الوطني المرن
- الحد الأقصى لمبلغ التمويل 2 مليون ريال والحد الأدنى 8000 ريال
- تمديد فترة التمويل إلى خمس سنوات
- تمت الموافقة على مبلغ المنحة على الفور
- المبلغ المدفوع على الفور
- مهلة تحويل معاش التقاعد إلى البنك
- هناك إجراءات لإعادة الجدولة بعد التقاعد
- بالنسبة لي ، المفهوم القانوني يتماشى مع أحكام وشروط الشريعة.
ما هي مستندات منتج وطني المرن عبر الراجحي
- أولاً ، يجب تقديم خطاب تحويل الراتب (إن وجد)
- نسخة من بطاقة الهوية السعودية للسعوديين أو صورة جواز سفر تأشيرة إقامة سارية للأجانب
- صرف المعاش للمستفيد من التمويل.
ما هي خدمات مصرف الراجحي السعودي
- لديها مجموعة متنوعة من خدمات التمويل ، بما في ذلك:
- تسهيل التمويل الفردي وتمويل الدولة وتمويل مدير المؤسسة
- جميع أنواع التمويل العقاري السهل ، وأبرزها التمويل بضمان الممتلكات
- الحسابات الشخصية والتجارية والعديد من الخدمات الأخرى.
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