مدينة صينية كاملة تخضع للحجر الصحى بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال مجلس المدينة الواقعة فى جنوب الصين، حسبما نقلت "فرانس برس"، إنه اعتبارًا من مساء الأحد، لم يعد بإمكان السكان مغادرة المنطقة، كما يمنع أولئك الذين يعيشون فى المناطق الخطرة التى تم اكتشاف حالات فيها، من مغادرة منازلهم.

وسجلت مدينة بايسه الواقعة، أمس الأحد، 44 إصابة محلية بعدوى فيروس كورونا، إضافة إلى تسجيل عدد من الإصابات المستوردة.. إذ قالت السلطات إن السكان أخضعوا لفحوص فى أعقاب تسجيل الإصابات.