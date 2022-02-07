جدة - نرمين السيد - وصلت قوات أمريكية إضافية إلى بولندا، منذ قليل، على صلة بتصاعد التوتر مع أوكرانيا، تنفيذًا لأمر الرئيس الأمريكى جو بايدن، بنشر المزيد من القوات فى بولندا ورومانيا وألمانيا هذا الأسبوع.





وذكرت وزارة الدفاع البولندية، أن الجنود الأمريكيين المرسلين سيعملون فى الجزء الشرقى الجنوبى من البلاد. وكانت بولندا قد استقبلت طائرات أخرى على متنها إمدادات ومعدات وبعض الجنود يومى الجمعة والسبت. وتصاعدت التوترات بين روسيا وأوكرانيا.. إذ تكثف الدول الغربية مناوراتها العسكرية بالقرب من الحدود الروسية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أوكرانيا تدفع أمريكا لإرسال قوات إضافية إلى بولندا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.