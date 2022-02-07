روسيا توجه رسالة قاسية لأوروبا وأمريكا

جدة - نرمين السيد - وقال فلاديمير يرماكوف، فى تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الإثنين، إنه ينبغى عليهم التفكير فى الخطر الحقيقى لنشر الأسلحة النووية الأمريكية فى أوروبا، بدلاً من الخوف من تهديد افتراضى بنشر الأسلحة النووية الروسية فى بيلاروس.
وأضاف: "أود أن أطرح سؤالاً عما إذا كان زملاؤنا الأوروبيون لا يرون تهديدًا لأمنهم ليس من بيلاروس، ولكن فى نشر فعلى للأسلحة النووية الأمريكية على أراضى عددًا من دول الناتو القادرة على ضرب أهداف فى روسيا".
واعتبر يرماكوف أن "مشاركة دول أوروبية غير نووية فى المهمات النووية المشتركة لحلف شمال الأطلسى يتناقض بشكل مباشر مع التزاماتها الأساسية، بموجب معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية".
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