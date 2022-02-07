الهند تسجل أكثر من 42 مليون إصابة بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - سجلت وزارة الصحة الهندية اليوم الإثنين، 83 ألفاً و876 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 42 مليوناً و272 ألفاً و14 حالة.





وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إن دى تى فى" الهندية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأنه تم أيضا تسجيل 895 حالة وفاة جديدة، جراء الإصابة بالفيروس فى البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالى الوفيات إلى 502 ألف و874 حالة. وأضافت الوزارة أن عدد الحالات النشطة فى الهند بلغ مليوناً و108 آلاف و938 حالة.. مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 40 مليوناً و660 ألفاً و202 شخص، وذلك بعدما تعافى 199 ألفاً و54 شخصاً خلال الـ24 ساعة الماضية.

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