اليابان تحتج على روسيا.. بسبب 4 جزر متنازع عليها

جدة - نرمين السيد - قدمت الحكومة اليابانية، اليوم الاثنين، احتجاجا على إعلان روسيا إجراء تدريبات عسكرية خلال الأسبوع الجارى فى المياه، قبالة جزيرة كوناشيرى إحدى جزر كوريل الجنوبية الأربع المتنازع عليها بين روسيا واليابان.





وقال كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى هيروكازو ماتسونو، إن الاحتجاج تم بعد أن أصدرت روسيا إنذارا قائلة إنها ستواصل ممارسة التصويب بشكل متقطع من الثلاثاء حتى الأول من مارس المقبل فى البحر جنوب شرق جزيرة كوناشيرى. وأضاف ماتسونو، بحسب وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، أن "التسلح الروسى الإضافى للجزر الشمالية الأربع يتعارض مع موقف اليابان وهو أمر غير مقبول". وكان الاتحاد السوفيتى أستولى على الجزر الأربع بعد استسلام اليابان عام 1945، وتقول طوكيو إن الضم كان غير قانونى وتطالب بإعادتها، بينما تقول موسكو إن ذلك كان نتيجة مشروعة للحرب.

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