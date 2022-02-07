مهمة محفوفة بالمخاطر.. ماكرون يطير إلى روسيا

جدة - نرمين السيد - يتوجه الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى موسكو، اليوم الإثنين، فى محاولة للحصول على التزامات من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بتخفيف التوترات مع أوكرانيا، ما يعتبره المحللون خطوة دبلوماسية محفوفة بالمخاطر وسط مخاوف غربية من مخطط الكرملين بغزو أوكرانيا.





وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، فقد أجرى ماكرون سلسلة من المكالمات الهاتفية مع الحلفاء الغربيين وبوتين والزعيم الأوكرانى خلال الأسبوع الماضى، لافتة إلى أن ماكرون سيتابع هذه الجهود، غدًا الثلاثاء، بزيارة إلى كييف.

واعتبرت الوكالة أن مهمة ماكرون قد تكون محرجة إذا عاد خالى الوفاض. فيما قال مصدر مقرب من ماكرون: "نتجه إلى عرين بوتين.. إنها محاولة محفوفة بالمخاطر من نواحٍ كثيرة".

كما أشار مصدران مقربان من ماكرون إلى أن أحد أهداف زيارة الرئيس الفرنسى هو كسب الوقت وتجميد الوضع لعدة أشهر على الأقل حتى انتخابات "أبريل الكبرى" فى أوروبا، والتى تجرى فى المجر وسلوفينيا، وستكون انتخابات حاسمة لماكرون فى فرنسا.

وكانت روسيا حشدت نحو 100 ألف جندى بالقرب من أوكرانيا، وطالبت حلف شمال الأطلسى "الناتو" والولايات المتحدة بضمانات أمنية، أبرزها عدم ضم حلف شمال الأطلسى أوكرانيا لعضويته.