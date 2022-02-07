وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، فقد أجرى ماكرون سلسلة من المكالمات الهاتفية مع الحلفاء الغربيين وبوتين والزعيم الأوكرانى خلال الأسبوع الماضى، لافتة إلى أن ماكرون سيتابع هذه الجهود، غدًا الثلاثاء، بزيارة إلى كييف.
واعتبرت الوكالة أن مهمة ماكرون قد تكون محرجة إذا عاد خالى الوفاض. فيما قال مصدر مقرب من ماكرون: "نتجه إلى عرين بوتين.. إنها محاولة محفوفة بالمخاطر من نواحٍ كثيرة".
كما أشار مصدران مقربان من ماكرون إلى أن أحد أهداف زيارة الرئيس الفرنسى هو كسب الوقت وتجميد الوضع لعدة أشهر على الأقل حتى انتخابات "أبريل الكبرى" فى أوروبا، والتى تجرى فى المجر وسلوفينيا، وستكون انتخابات حاسمة لماكرون فى فرنسا.
وكانت روسيا حشدت نحو 100 ألف جندى بالقرب من أوكرانيا، وطالبت حلف شمال الأطلسى "الناتو" والولايات المتحدة بضمانات أمنية، أبرزها عدم ضم حلف شمال الأطلسى أوكرانيا لعضويته.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مهمة محفوفة بالمخاطر.. ماكرون يطير إلى روسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.