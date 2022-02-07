الصين تسجل 79 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم الاثنين تسجيل 79 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الجمعة ارتفاعا من 43 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 45 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا مقابل 13 قبل يوم.

وسجلت الصين 51 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض ارتفاعا من 40 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وبذلك يكون بر الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم الأحد 106419 إصابة مؤكدة.

ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.