بعد عامين.. أستراليا تحدد شرط وموعد فتح حدودها أمام السياح

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون، إن بلاده ستعيد فى 21 فبراير فتح حدودها أمام السياح الملقحين بالكامل، بعدما فرضت قيودا على السفر كانت من بين الأكثر تشددا فى العالم.

وأضاف موريسون، "مر ما يقرب من عامين منذ أن قررنا إغلاق حدود أستراليا". متابعًا "إذا كنت ملقّحا بجرعتين، نتطلع للترحيب بك مجددا فى أستراليا".

وكانت أستراليا قد أغلقت حدودها فى مارس 2020 على خلفية انتشار فيروس كورونا، وتم بالتدريج تخفيف القيود بالنسبة للأستراليين والسكان المقيمين لمدة طويلة والطلبة.