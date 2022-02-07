نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج الثانوية العامة الدورة التكميلية 2022 الأردن نتائج التوجيهي التكميلي عبر tawjihi.jo في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج الثانوية العامة الدورة التكميلية الأردن 2022، من أهم كلمات البحث حالياً مع اقتراب موعد إعلان نتائج التوجيهي التكميلي، حسب ما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم الأردنية بأن تكون بين 10-15 الشهر الجاري، حيث يتم العمل على الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات بكامل طاقة الفريق القائم على تجهيز النتيجة، وتتم المراجعة والتدقيق للإجابات ورصد الدرجات ليحصل كل طالب على حقه، ونحن من خلال موقعنا “ثقفني” نحرص على تقديم المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، لذلك نقدم لكم الرابط الرسمي المخصص لاستخراج النتائج وقت إعلانها، مع متابعة مستمرة لأخر التطورات وتصريحات وزارة التربية الأردنية في هذا الشأن.

رابط نتائج الثانوية العامة الدورة التكميلية 2022

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية “moe.gov.jo“.

أو الدخول على الموقع الإلكتروني “tawjihi.jo“.

كتابة رقم الجلوس.

الضغط على عرض النتيجة.

موعد إعلان نتائج توجيهي التكميلي الأردن 2022

عقب انتهاء امتحانات الشهادة الثانوية العام الأردنية الدورة التكميلية في 22 يناير 2022.

بدأ البحث بصفة مستمرة لمعرفة أخر أخبار النتيجة وموعد إعلانها وطريقة استخراجها.

وقد أكدت مصادر بوزارة التربية الأردنية على قيام لجان التصحيح بعملها عقب انتهاء امتحان كل مادة مباشرةً.

وجاري الآن الانتهاء فعلياً من أعمال التصحيح، وبدأ رصد الدرجات والمراجعة النهائية لتكون النتيجة جاهزة قبل منتصف هذا الشهر.

ونحن نتابع معكم أول بأول من خلال موقعنا “ثقفني” أخر أخبار النتيجة ونعلمكم بها لحظة بلحظة.

رابط توجيهي جو

يعتبر رابط توجيهي جو من أهم الروابط الإلكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم الأردنية.

فهو المخصص لاستخراج نتائج التوجيهي بدورتيه العادية والتكميلية.

نظراً لتفعيل النظام الإلكتروني في استخراج نتائج الشهادات توفيراً للوقت والمجهود.

وعدم التزاحم والذهاب للمدارس ضمن حرص الدولة على سلامة الجميع من عدوي فيروس كورونا.

نتائج التوجيهي التكميلي 2022 الأردن

تحتل نتائج التوجيهي التكميلي مكانة متميزة لدي العديد من المواطنين.

حيث ينتظر نحو أكثر من 95 ألف طالب وطالبة أدوا امتحانات الدورة التكميلية لشهادة الثانوية العامة 2022.

التعرف على نتائجهم بالإضافة لأولياء الأمور الذين يريدوا الاطمئنان على مستقبل أبنائهم.

ومعرفة الجامعة والكلية التي سيتم الالتحاق بها واستكمال مراحل التعليم بالدخول للجامعة.