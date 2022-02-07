مفعل رابط تقديم طلب تجنيد الأمن العام الأردني 2022 مديرية الأمن العام psd.gov.jo للذكور والإناث

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عمر شويل - جدة رابط تقديم طلب تجنيد الأمن العام بالأردن 2022 مديرية الأمن العام للذكور والإناث، وفقاً لما تم اعلانه من فتح باب التقديم لتجنيد الذكور والإناث لمهنة مسلح، وذلك لحملة شهادة الثانوية العامة والبكالوريوس والدبلوم، وأيضاً مهنة سائق للمتقدمين من الذكور من حملة شهادة التوجيهي، على أن يكون التقديم وفقاً للشروط التي أعلنتها مديرية الأمن العام، ونوضح الشروط الخاصة بالتقديم بطلب التجنيد والمستدات المطلوبة للتجنيد، وكذلك الموعد المحدد للتقديم بطلب التجنيد من خلال رابط موقع مديرية الأمن العام المخصص لتقديم طلبات التجنيد.

فتح باب التسجيل للتجنيد بالأمن العام بالأردن للذكور والإناث، وفقاً للضوابط والشروط المعلنة من قبل المديرية لحملة الشهادات والمؤهلات المطلوبة من الجنسين، على أن يكون التقديم الكترونياً مع الإلتزام بمواعيد التقديم المقررة، ونوفر رابط التقديم الرسمي والشروط المطلوبة على النحو التالي:-

موعد تقديم طلب تجنيد الأمن العام بالأردن

يبدأ استقبال طلبات التقديم للتجنيد بالأمن العام بالأردن 2022 وفقاً لما أعلنته المديرية العامة للأمن العام، خلال الفترة من الأثنين 7 فبراير 2022 ولمدة شهر حتى 8 مارس المقبل، من خلال رابط الموقع الرسمي للمديرية.

شروط التجنيد بالأمن العام الأردني 2022

حددت مديرية الأمن العام بالأردن، الشروط الواجب توافرها لتقديم طلب تجنيد الأمن العام، وذلك للراغبين في الإلتحاق بإحدى الوظائف المتاحة بالتجنيد (مسلح -سائق) على أن تكون الشروط الخاصة بالتقديم على النحو التالي:-

توافر شرط الجنسية الأردنية للمتقدمين من الرجال والنساء.

أن لا يزيد عمر المتقدم عن 27 عام حتى نهاية العام الجاري 31/12/2022.

أن لا يقل طول المتقدم عن 168 سم للمتقدمين من الرجال و 160 سم للمتقدمين من الإناث، مع اشتراط تناسب الطول مع الوزن.

أن يكون المتقدم من المشهود لهم بحسن السيرة والسلوك، وأن لا يكون قد سبق الحكم عليه في قضايا شرف وأمانة.

اللياقة الصحية والطبية للمتقدم.

عدم سبق الخدمة بالقوات العسكرية والأجهزة الأردنية.

في حالة كانت المتقدمة من النساء فيشترط أن تكون عزباء.

رابط وخطوات تقديم طلب تجنيد الأمن العام بالأردن 2022

أوضحت مديرية الأمن العام بالأردن، أن التقديم للتجنيد على المهن التي أعلنتها المديرية والخاصة بحملة شهادة التوجيهي والبكالوريوس والدبلوم، يكون الكترونياً فقط من خلال موقع مديرية الأمن العام بالأردن، حيث لن يلتفت لطلبات التقديم التي ترد باليد، في إطار تفعيل المملكة الأردنية لنظام التقديم الإلكتروني في مختلف الجهات الحكومية، ويكون ذلك من خلال الرابط والخطوات التالية:-

الدخول على موقع مديرية الأمن العام بالأردن www.psd.gov.jo..

ادخال البيانات والمعلومات المطلوبة في استمارة التقديم والتأكد من ادخالها بصورة صحيحة.

مع العلم أن تقديم الطلب يكون لمرة واحدة فقط وفي حالة التكرار يعتبر لاغياً.

يجب تسجيل التخصص العلمي المتحصل عليه المتقدم (التوجيهي – الدبلوم – البكالوريوس).

بعد التأكد من صحة البيانات ومراجعتها يتم الضغط على “تأكيد البيانات”.

الإحتفاظ برقم الطلب بعد ارساله للمراجعة في حالة القبول المبدئي.

الوظائف المطلوبة بالأمن العام

يتم التقديم للتجنيد على الوظائف المتاحة وهي، تجنيد بالصبغة العسكرية على مهن (مسلح – سائق للمتقدمين من الذكور فقط)، مع العلم أنه سيتم اخضاع كل من وقع عليهم الإختيار، لدورة عسكرية تأسيسة مدتها لا تقل عن أربعة أشهر، على أن يتم الإختيار وفقاً للحاجة الفعلية لمديرية الأمن العام وعدد الشواغر المتاحة.