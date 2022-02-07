قرضك من الراجحي بموافقة فورية بدون كفيل طالما مستوفي الشروط وأهم مزايا القرض

بسبب الظروف التى تمر بها المملكة من غلاء في بعض السلع وغلاء في الاسعار يجتاح الكثير من السلع الاستهلاكية والغذائية فيضطر بعض المواطنين والأسر ذات الدخل المحدود الى المصارف لاخذ قرض لسداد ديون أو للإنفاق على الاولاد او شراء حاجات المنزل او متطلبات الاسرة وهنا نجد اسرع تمويل شخصي بدون الاحتياج لكفيل تمويل قرض الراجحي، حيث تقدم البنوك ميزة الحصول على قرض شخصي بدون كفيل، للمواطنين المقيمين على أراضي المملكة سواء كانوا سعوديين أو أجانب يعيشون على الأراضي السعودية، تيسيرًا من البنوك على الناس لتوفير احتياجاتهم المادية وحل أزماتهم ومشاكلهم بطرق شرعية، عن طريق تقديم بعض الأوراق والمستندات التي تحافظ على حق البنك عند إعطاء القرض، ويوجد عدد كبير من البنوك السعودية تقدم هذه الخدمة، مثل بنك الاستثمار السعودي وبنك الراجحي وبنك التجاريين، او كما في سلفه التي تمنح سلفة فورية.

آليات الحصول على قرض شخصي بدون كفيل من بنك الراجحي:

للحصول على قرض الراجحي يجب توفر عدة شروط اهمها مايلي:

يشترط للحصول على القرض الشخصي من الراجحي تقديم الصورة والأصل من بطاقة الهوية الوطنية المفعلة أو الإقامة الخاصة بالوافد.

يشترط للحصول على القرض الشخصي من الراجحي تاريخ استحقاق آخر قسط لابد ألا يصل عمر الموظف إلى 60 و المتقاعد إلى 70.

يشترط للحصول على القرض الشخصي من الراجحي يقدم طالب القرض بيان بالراتب بحيث لا يقل دخل المواطن السعودي عن 2000 ريال، والمتقاعد عن 1900 ريال والأجنبي عن 5000 ريال.

من الضروري أن إدارة الراجحي تعتمد الطلب الذي تم تقديمه وقبوله

يشترط للحصول على القرض الشخصي من الراجحي وجود حساب بنكي باسم الشخص المتقدم للحصول على القرض.

يشترط للحصول على القرض الشخصي من الراجحي ألا تقل فترة عمل الموظف الحكومي عن ثلاثة أشهر والخاص عن 6 اشهر.

يشترط للحصول على القرض الشخصي من الراجحي بالنسبة للعسكريين فإذا كانوا أقل من رتبة ملازم، فلابد ألا تقل مدة خدمته عن 3 سنين و سنتين للأعلى من رتبة ملازم.

اهم مميزات الحصول على قرض من بنك الراجحي:

يمتاز بنك الراجحي بمزايا غير متوفرة بالبنوك والمصارف الاخرى حيث يقدم بنك الراجحي عدد من المميزات، للأفراد المتقدمين للحصول على قرض شخصي من أحد فروع البنك المنتشر داخل المملكة، تتمثل في التالي: