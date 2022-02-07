نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيداع وصرف المساعدات المقطوعة للضمان الاجتماعي hrsd.gov.sa الحد المانع الجديد للمقطوعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بيان عدد أفراد الأسرة قيمة المساعدة المقطوعة الحد المانع للمقطوعة 1 10,400 ريال سعودي 3,001 ريال سعودي 2 11,800 ريال سعودي 3,406 ريال سعودي 3 13,200 ريال سعودي 3,811 ريالاً سعودياً 4 14,600 ريال سعودي 4,216 ريالاً سعودياً 5 16,000 ريال سعودي 4,621 ريالاً سعودياً 6 17,400 ريال سعودي 5,026 ريالاً سعودياً 7 18,800 ريال سعودي 5,431 ريالاً سعودياً 8 20,200 ريال سعودي 5,836 ريالاً سعودياً 9 21,600 ريال سعودي 6,241 ريالاً سعودياً 10 23,000 ريال سعودي 6,646 ريالاً سعودياً 11 24,400 ريال سعودي 7,050 ريالاً سعودياً 12 25,800 ريال سعودي 7,456 ريالاً سعودياً 13 27,200 ريال سعودي 7,861 ريالاً سعودياً 14 28,600 ريال سعودي 8,266 ريالاً سعودياً 15 30,000 ريال سعودي 8,671 ريالاً سعودياً