رابط تقديم طلبات تجنيد الامن العام 2022 عبر الموقع الرسمي لمديرية الامن العام psd.gov.jo

رابط تقديم طلبات تجنيد الامن العام 2022، يعتبر واحد من أكثر المواضيع التي يتم عنها البحث في الساعات القليلة الماضية في جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية حيث يسعى الجميع إلى التعرف على رابط تقديم طلبات تجنيد الامن العام 2022، وذلك حيث تم الإعلان بشكل رسمي عن تفعيل ذلك الرابط الإلكتروني الرسمي الخاص بالتسجيل في هذه الوظائف وذلك بداية من اليوم الاثنين الموافق 7 فبراير 2022، ونقدم لكم في السطور القادمة من هذا المقال كل التفاصيل الخاصة بالوظائف من التقديم بالخطوات وشروط التقديم وكافة المستندات المطلوبة.

رابط تقديم طلبات تجنيد الامن العام 2022

في ظل الارتفاع الملحوظ في عمليات البحث بشكل كبير جدًا عبر العديد من محركات البحث المختلفة عن رابط تقديم طلبات تجنيد الامن العام 2022 والذي تم الإعلان عن تفعيله في الساعات الأولى من اليوم الاثنين حيث يمكن لجميع الأشخاص في الأردن التسجيل والتقديم على الوظائف الخاصة بالأمن العام عن طريق خطوات بسيطة جدًا كالآتي:

زيارة موقع مديرية الأمن العام الأردن الإلكتروني الرسمي.

الرسمي. كتابة جميع البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح وبدقة عالية، وتعبئة طلب الالتحاق بالوظيفة.

توضيح التخصص العلمي الذي حصلت عليه من أجل تحديد الوظيفة.

يتم ملئ هذا الطلب مرة واحدة فقط وفي حال تكرار الطلب يتم إلغاؤه.

الضغط على تقديم الطلب، وانتظر تحديد موعد ومكان المقابلة في رسالة نصية على رقم الهاتف.

تقديم طلبات تجنيد الامن العام 2022

بعد أن تعرفنا على رابط تقديم طلبات تجنيد الامن العام 2022 نتعرف على تفاصيل الإعلان عن الوظائف حيث قامت مديرية الأمن العام في الأردن عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة على رتبة مسلح وذلك للجنسين الذكور والإناث من الحاصلين على البكالوريوس والدبلوم شامل ناجح والتوجيهي ناجح فما دون، كما أعلنت عن وظائف بمهنة سائق للذكور فقط من الحاصلين على شهادة التوجيهي ناجح فما دون، على أن يبدأ التقديم على الوظائف بداية من يوم الاثنين الموافق 7 فبراير 2022 وحتى يوم الاثنين الموافق 28 فبراير 2022.

شروط التقديم على طلبات تجنيد الامن العام

أن يكون أردني الجنسية وحسن السير والسلوك. لا يقل طول المتقدم عن 168 سم والمتقدمة لا يقل عن 160 سم، ويجب أن يتناسب الطول مع الوزن. أن يكون لائق من الناحية الصحية. أن تكون الأنثى المتقدمة عزباء. لا يجب أن يزيد العمر عن 27 عام لتاريخ 31/12/2022.

المستندات المطلوبة للتقديم في الوظائف

يرغب الجميع في التعرف على المستندات المطلوب توافرها عند التسجيل في رابط تقديم طلبات تجنيد الامن العام 2022 والتي أعلنتها المديرية والتي تتمثل في البطاقة الشخصية وصورة مصدقة لها – شهادة الميلاد الأصلية أو صورة مصدقة منها – صورة من دفتر العائلة ساري المفعول مصدقة – في حال كان الأب متوفي يجب احضار صورة من شهادة الوفاة مصدقة – صورة من قرار التقاعد لأبناء المتقاعدين العسكريين – لأبناء العاملين صورة لشهادة التعيين – رخصة سواقة للمتقدمين على مهنة سائق – 4 صور مقاس 4×6 – دفتر خدمة العلم مؤجل شهادة التحصيل العلمي للمتقدم وصورة مصدقة – كشف علامات مصدق للحاصلين على دبلوم أو بكالوريوس.