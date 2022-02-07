موعد كأس الأمم الأفريقية القادمة 2023 في كوت ديفوار والجماهير تترقب

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عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد كأس الأمم الأفريقية القادمة 2023 والمقرر لها في كوت ديفوار، بعدما انتهت بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون، كان منتخب السنغال قد نجح في الحصول على البطولة بركلات الترجيح وحصل منتخب مصر على المركز الثاني، وكانت البطولة قد تمت إقامتها 2022 بدلا من 2021 نظرا لفيروس كورونا وهو الأمر الذي جعل الإتحاد الأفريقي يقوم بتأجيل البطولة من 2021 إلى 2022.

موعد كأس الأمم الأفريقية القادمة 2023

من المنتظر أن تقام بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 في كوت ديفوار وتحديدا في الفترة بين 23 يونيو وحتى 23 يوليو، كانت اللجنة التنفيذية في الإتحاد الأفريقي قد قررت تغيير موعد بطولة كأس الأمم الأفريقية من الشتاء إلى الصيف.

وجاء قرار الإتحاد الأفريقي لكرة القدم بأن تكون مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية في الصيف حتى لا تتعارض مع الدوريات الأوربية وهو الأمر الذي يسبب مشكلة كبيرة بالنسبة للأندية الأوربية نظرا لتواجد الكثير من اللاعبين الأفارقة بين صفوف منتخباتهم أمثال محمد صلاح وساديو ماني ورياض محرز فضلا عن عدد كبير من المحترفين المشاركين مع منتخبات بلدانهم في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

موعد تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023

من المرتقب أن تقام تصفيات كأس الأمم الأفريقية بنهاية العام الجاري، حيث تتم تصفيات كأس الأمم الأفريقية من خلال مجموعات يقررها الإتحاد الأفريقي لكرة القدم من خلال قرعة يعلنها لكل المنتخبات المشاركة من أجل إعلان 24 منتخب ستشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية والمقرر لها في كوت ديفوار.

من المنتظر أن تقام مباريات كأس الأمم الأفريقية 2023 في كوت ديفوار في ستة ملاعب وتقع فيم دن أبيدجان وبواكيه وكورهوغو وسان بيدرو وياموسوكرو.

يذكر أن المناخ في كوت ديفوار في تلك الفترة سيكون في موسم الأمطار وسيكون المناخ حار رطب وهو ماقد يسبب أزمة في أداء المباريات بالنسبة للاعبي المنتخبات.

يذكر أن الإتحاد الدولي لكرة القدم هو من طلب من الإتحاد الأفريقي بأهمية أن تقام بطولة كأس الأمم الأفريقية أثناء التوقف الدولي، وجاء قرار الإتحاد الأفريقي لكرة القدم ليتسق مع مطالب الفيفا لتقام البطولة المقبلة في كوت ديفوار.