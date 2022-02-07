رابط موقع تجنيد الامن العام 2022 – شروط تقديم طلبات تجنيد الأمن العام للذكور والإناث عبر الموقع الرسمي psd.gov.jo

موقع تجنيد الامن العام 2022، شهدت الساعات القليلة الماضية ارتفاع كبير جدًا في عمليات البحث حول موقع تجنيد الامن العام 2022 وذلك حيث كانت مديرية الأمن العام في المملكة الأردنية الهاشمية قد قامت بنشر إعلان عن عدد من الوظائف الشاغرة لديها للرجال والنساء من حملة الدبلوم والبكالوريوس والتوجيهي في المملكة وذلك على مهنة مسلح وعلى مهنة سائق، وأعلنت عن أنه سيتم فتح باب التقديم في هذه الوظائف بداية من اليوم الاثنين الموافق السابع 7 من شهر فبراير 2022 على أن يستمر ذلك التقديم حتى يوم الاثنين الموافق الثامن والعشرين 28 من الشهر نفسه 2022، ويتم المفاضلة واختيار الأشخاص للوظائف حسب الشروط التي أعلنتها المديرية.

موقع تجنيد الامن العام 2022

ويسعى عدد كبير جدًا من الأشخاص في المملكة الأردنية الهاشمية إلى التعرف على موقع تجنيد الامن العام 2022 من أجل التقديم على هذه الوظائف الشاغرة التي أعلنتها مديرية الأمن العام في المملكة، وذلك حيث سيتمكن الجميع من التقديم على هذه الوظائف عن طريق عدة خطوات بسيطة كالآتي:-





أولًا: يجب على المتقدم/ة الولوج إلى موقع مديرية الأمن العام الأردن الإلكتروني على الشبكة العنكبوتية.

على الشبكة العنكبوتية. ثانيًا: يتم كتابة وتسجيل كل البيانات المطلوبة بدقة كبيرة والتأكد من صحتها (يتم تسجيل الطلب مرة واحدة فقط وسيتم إلغاء الطلب في حال تكراره).

ثالثًا: كتابة المؤهل العلمي الذي حصل عليه المتقدم والضغط على إرسال.

في حال قبول الطلب سيتم إبلاغ المتقدم بموعد المقابلة الشخصية والمكان عن طريق SMS على رقم الهاتف الخاص به.

شروط تقديم وظائف الامن العام الأردن 2022

كما أعلنت المديرية عن عدد من الشروط التي يجب توافرها من أجل التقديم عبر موقع تجنيد الامن العام 2022 على الوظائف الشاغرة والتي من ضمنها:-

أن يكون المتقدم/ة لديهم جنسية أردنية ولا يزيد عمرهم عن 27 عام حتى تاريخ 31/12/2022. يجب أن يكون المتقدم/ة لائقين طبيًا، ولا يقل طول الذكر عن 168 سم والأنثى عن 160 سم. أن يكون المتقدم/ة حسن السير والسلوك وغير محكوم عليهم في أي قضية مخلة للشرف والأمانة. ألا يكون قد سبق لهما الخدمة في الجيش العربي أو القوات المسلحة الأردنية أو أي أجهزة أمنية أخرى. بالنسبة للإناث فيجب أن تكون عزباء.

مستندات مطلوبة للتسجيل في وظائف الامن العام الاردن

أعلنت المديرية اليوم عن تفعيل موقع تجنيد الامن العام 2022 من أجل التسجيل على الوظائف المتاحة والتي يجب أن يتم تقديم عدد من المستندات لها وهي:-