ميسي يهز الشباك بانتصار باريس سان جيرمان الساحق على ليل

هز كل من ليونيل ميسي وكيليان مبابي الشباك، في انتصار باريس سان جيرمان الساحق 5-1 على ليل، في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، الأحد، ليمدد مسيرته الخالية من الهزائم في جميع المسابقات إلى 14 مباراة.

وقدم باريس سان جيرمان أداء اتسم بالحسم، وساعده الدفاع السيئ من ليل، حيث أحرز لاعب الوسط البرتغالي دانيلو هدفين، كما هز المدافع بريسنل كيمبمبي الشباك.

وكان سفين بوتمان قد عادل النتيجة لصالح ليل في الشوط الأول.

وقدم باريس سان جيرمان ردا إيجابيا على خروجه من كأس فرنسا، الاثنين الماضي، على يد نيس، ويتقدم الآن بفارق 13 نقطة على أولمبيك مرسيليا في سباق اللقب بعد 23 مباراة.

وخسر نيس صاحب المركز الثالث بملعبه أمام كليرمو المتواضع، بعدما سجل إلباسان رشاني هدف الفوز لصالح الضيوف قبل 13 دقيقة على النهاية.

وواصل بوردو عروضه السيئة وخسر 5-صفر أمام مضيفه ستاد رانس وأنهى المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد دانيلو إجناتنكو.

وهز لاعب وسط زيمبابوي مارشال مونيتسي الشباك مرتين لأصحاب الأرض، وأضاف الأهداف الأخرى هوجو إيكيتيكي وأزور ماتوسيوا وفاوتفاس.

وغادر لوريان منطقة الهبوط بفوزه 2-صفر على ريسنج لانس مستفيدا من هدفي سامبو سومانو ومهاجم مالي إبراهيما كوني العائد من المشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

وقفز ستراسبورغ إلى المركز الرابع بتغلبه 1-صفر على نانت بفضل هدف ديميتري لينارد في الدقيقة 76، بينما يتأخر عنه رين بمركز واحد عقب فوزه 2-صفر على ستاد بريست.

وسجل جايتان لابوردي في الشوط الأول، وأضاف مارتن ترييه الهدف الثاني قرب النهاية. وتعادل تروا بدون أهداف مع ميتز في مباراة أخرى جرت الأحد.