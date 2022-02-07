رابط تقديم تجنيد الأمن العام 2022 الأردن للجنسين psd.gov.jo مديرية الأمن العام مركز التجنيد

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عمر شويل - جدة رابط تقديم تجنيد الأمن العام 2022 الأردن بدأ البحث في زيادة مستمرة عنه، وذلك بعد إعلان مديرية الأمن العام تجنيد عن فتح باب التسجيل للجنسين ذكور وإناث، للتقديم في تجنيد الأمن العام 2022، حيث تم فتح باب التجنيد لحملة البكالوريوس والدبلوم والتوجيهي “ناجح فما دون”، ومنة سائق ذكور فقط لحملة شهادة التوجيهي “ناجح فما دون”، لذلك يجب على من يرغب في التسجيل قراءة شروط التسجيل جيداً قبل البدء في التقديم، مع ضرورة تجهيز ورفع كافة المستندات المطلوبة.

وجدير بالذكر أن من يقع عليه الاختيار سوف يخضع لدورة تدريبية تأسيسية لمدة لا تقل عن أربع شهور، يمنح من يقع عليه الاختيار من حاملي درجة البكالوريوس – هندسة رتبة “بداية وكيل”، في حال إنهاءه الدورة التدريبية بنجاح ولديه بطاقة انتساب لنقابة المهندسين، كما أن من يتم اختياره من حملة الدبلوم يمنح درجة عريف إذا أتم الدورة التدريبية بنجاح، أما من يقع عليه الاختيار وثقافته توجيهي ناجح فسوف يمنح رتبة شرطي بأقدمية سنة، أما من يحمل توجيهي راسب فسوف يمنح رتبة بداية شرطي.

رابط تقديم تجنيد الأمن العام 2022

في البداية يجب الدخول على موقع مديرية الأمن العام الإلكتروني psd.gov.jo.

تعبئة كافة البيانات المطلوبة ورفع كافة المستندات المطلوبة.

تقديم الطلب مرة واحدة فقط ومن يقدم أكثر من مرة يعرض نفسه للاستبعاد.

يجب على المتقدم أن يوضح التخصص الحاصل عليه في طلب التقديم.

من يقع عليه الاختيار سوف يتم إرسال رسالة “SMS” نصية له على الجوال الخاص تفيد بموعد ومكان المقابلة.

شروط التجنيد

أن يكون المتقدم أردني الجنسية.

حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف أو الأمانة.

ألا يكون قد سبق له الخدمة في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أو الأجهزة الأمنية المختلفة.

تناسب الطول مع الوزن بحيث لا يقل طول الذكور عن (168سم) والإناث عن (160).

أن يكون المتقدم لائق طبياً.

لا يزيد عمر المتقدم عن 27 عام حتى تاريخ 31\12\2022 مواليد 01\01\1996 وما بعد.

المستندات المطلوبة

الهوية الوطنية وتكون سارية المفعول مع صورة مصدقة عنها، صورة من دفتر العائلة ويشترط أن يكون ساري المفعول، شهادة ولادة أصلية أو صورة مصدقة عنها، في حال إذا كان الأب متوفي يتم تجهيز صورة مصدقة من شهادة الوفاة موضح بها مكان الولادة، إحضار قرار التقاعد لأبناء المتقاعدين العسكريين، صورة من شهادة التعيين لأبناء العاملين وشهادة استشهاد لأبناء الشهداء، دفتر خدمة العلم مؤجل شهادة التحصيل العلمي للمتقدم، من يقدم بالبكالوريوس أو الدبلوم عليهم إحضار كشف علامات مصدق، عدد 4 صور حديثة مقاس 4*6.

موعد تقديم تجنيد مديرية الأمن العام

يبدأ التقديم من اليوم الإثنين الموافق 07\02\2022 حتى نهاية دوام يوم الإثنين الموافق 28\02\2022، ويجب التسجيل في الموعد المحدد ولا ينظر للطلبات التي تأتي بعد انتهاء الموعد المحدد.