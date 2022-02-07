بحث استحقاق الضمان sso.hrsd.gov.sa رقم الضمان الموحد وموعد رسالة راتب رجب 1443

تجيب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر منصة تويتر الخاصة بها عن الأسئلة الشائعة لدى المواطنين الراغبين في التسجيل والمسجلين الجدد بمنصة الدعم والحماية وأيضا الذين لديهم شكاوى أو تظلمات ويتم الرد على الأسئلة جميعها بينما يتم الإعلان عن الأسئلة الأكثر شيوعا:

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موعد نزول راتب الضمان في رجب 1443 – فبراير 2022

تتابع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مراجعة التسجيلات وتحديث البيانات للتأكد من الاستحقاق، وقد تقدم إلى منصة الدعم والحماية أكثر من 20 ألف طلب للحصول على المعاش وبذلك يتأخر الرد قليلا على بعض المسجلين، وقد قامت الوزارة بإرسال رسائل القبول بالمراحل السابقة وقامت بتنزيل رواتب يناير في المصارف، وأعلنت أن الرد على الطلب يكون بعد 25 يوم من التسجيل على أن يتم تسلم الراتب هذا الشهر للذين تلقوا الرسائل يوم 22 فبراير 2022.

عدد الأفراد الاستحقاق النقدي شهريا الحد المانع للضمان الاجتماعي شهريا

1 1000 ريال سعودي 2001 ريال 2 1285 ريال سعودي 2570 ريال 3 1570 ريال سعودي 3140 ريال 4 1855 ريال سعودي 3710 ريال 5 2140 ريال سعودي 4280 ريال 6 2420 ريال سعودي 4840 ريال 7 2710 ريال سعودي 5420 ريال 8 3000 ريال سعودي 6000 ريال 9 3280 ريال سعودي 6560 ريال 10 3560 ريال سعودي 7120 ريال 12 3840 ريال سعودي 7680 ريال 13 4130 ريال سعودي 8260 ريال 13 4410 ريال سعودي 8820 ريال 14 4700 ريال سعودي 9400 ريال 15 5000 ريال سعودي 10000 ريال حاسبة راتب الضمان للمقبولين (حسب الراتب) يقوم المستخدم باحتساب دخل الأسرة بالكامل (الدخل المكتسب والدخل غير المكتسب).

يتم خصم نصف الدخل الشهري لجميع أفراد الاسرة.

يقوم بإضافة قيمة الراتب الشهري إلى قيمة الدعم المستحق للمواطن في الضمان الاجتماعي، والذي يتم تحديده على عدد أفراد الاسرة.

لا يتم احتساب رواتب التأهيل الشامل أو البرامج الاجتماعية المساندة أو التأهيلية والتدريبية.

يقوم رب الاسرة بمقارنة النتيجة مع جدول احتساب الحد المانع للضمان للتعرف على الاستحقاق (1100 ريال لرب الاسرة – 550 ريال للفرد المستقل).

الاستعلام عن استحقاق الضمان المطور (رجب 1443)