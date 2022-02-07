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عمر شويل - جدة موعد نزول راتب الضمان sbis hrsd gov sa في المرحلة الثالثة لقبول التسجيلات في الضمان الاجتماعي المطور عبر منصة الدعم والحماية، حيث يتطلع جميع المسجلين الجدد في الضمان للتعرف على الموعد المقرر لهم ومخصص لإيداع الرواتب في المصارف الخاصة بهم، وكيفية الاستعلام عن طلب القبول عبر منصة الدعم بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتقوم الوزارة بالإعلان عبر منصة تويتر بالإعلان عن الأخبار الأحدث للضمان والتي يتم متابعتها شهريا بالتزامن مع استقبال التسجيلات الجديدة وتسلم رواتب ومعاشات أصحاب الضمان القدامى.

موعد نزول راتب الضمان sbis hrsd gov sa خدمة العناية بالعملاء والرقم المجاني للضمان المطور

استقبل مستفيدي الضمان من المرحلة الأولى والمسجلين من قبل في منصة الدعم والحماية، والذين قاموا جميعا بالتسجيل والتحديث عبر المنصة ابتداء من 25 نوفمبر 2021 بالعام الماضي بتسلم المعاش الشهري لهم بمواعيد محددة خاصة بكل منهم، وتم إيداع المبالغ النقدة بالمصارف لدعم أكثر من 70 ألف أسرة بالمملكة، بينما تم رفض أهلية بعض المسجلين بالضمان ويستمر استقبال تسجيلاتهم حتى شهر مايو 2022 عبر الرابط المخصص للضمان المطور، والذي لا يتم قبول تظلمات المرفوضين بينما يتم استقبال التسجيل الجديد لهم من البداية مع الالتزام بكافة شروط الاستحقاق وصحة البيانات والرق المتاح للتواصل.

كيف أعرف أني مرفوض أو مقبول في الضمان

تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمتابعة تسجيلات المواطنين ويتم مراجعتها عن كثب بالمراجعة مع قاعدة البيانات العامة لدى مؤسسات المملكة ووزارة الداخلية، ليتم التأكد من البيانات والتأكد من الاستحقاق، ويتم إرسال رسالة نصية على الهاتف النقال للمقبولين بالضمان تفيد بقبول الطلب أو الرفض لغير المقبولين، على أن يقوم غير المقبولين بالتأكد من شروط الاستحقاق والأهلية المسجلة في المنصة.

موعد تسلم راتب الضمان للمرحلة الثالثة “رجب 1443”

تستمر الطلبات في المراجعة من منصة الدعم والحماية على أن يكون على كل فرد انتظار رسالة الأهلية على أن يتم تحديد موعد نزول الراتب في 20 فبراير 2021، حيث ارتفعت طلبات الحصول على رواتب الضمان لأكثر من 25 ألف طلب جديد ويتم مراجعة الطلبات بعد 25 يوم من التسجيل ويتم مراجعة الطلب ويتم الرد على الأهلية بعدها، ويتابع المواطنين التعرف على موعد صرف راتب الضمان.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي حالات أيقاف الراتب بالنظام المطور أن يكون المتقدم من غير القادرين ماديا أو لديهم دخل شهري لا يكفي العيش الكريم لهم.

يشمل مبالغ الضمان الاجتماعي توفير أساسيات الحية (الأكل – السكن).

الاستقلالية أو عدم الاستقلالية يجب على المسجلين إثبات الاستقلالية للحصول على راتب منفصل أو يتم احتسابهم من الأسرة التي يعيشوا فيها.

المطلقات والمهجورات والأرامل اللاتي ليس لهن معيل.

العاطلين عن العمل والذين ليس لديهم مصدر للدخل، يتم صرف راتب لهم لحين إيجاد فرصة مناسبة. إذا تغيرت الظروف المادية للمسجلين بالضمان ولم يعودوا في حاجة للراتب.

في حال وفاة المستفيد يتوقف صرف الراتب.

إذا لم يقم المستفيد بتحديث البيانات في المواعيد المحددة شهريا يتوقف الدعم عنه.

في حالة لم يقوم المستفيد بالحصول على الوظيفة المتاحة له في حال كان عاكلا عن العمل.

الرقم المجاني للاستعلام عن الضمان 3 وكيفية التسجيل والاستعلام