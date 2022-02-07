أشترى سيارتك بدون مبلغ مقدم وبدون كفيل وبالتقسيط علي أطول مدة سداد

أشترى سيارتك بدون مبلغ مقدم وبدون كفيل ، برنامج تمويلي بهدف خدمة احتياجات العملاء لشراء سيارة الأحلام ، وذلك من خلال مبالغ تمويلية كبيرة وبتسهيلات عديدة في السداد ، والتي تناسب طالب التمويل السعودي وغير السعودى أيضاً ، ويعتبر هذا البرنامج التمويلي أحد البرامج التمويلية التي التي يقدمها بنك البلاد ، حيث يوفر البنك هذا البرنامج بشروط سهلة وميسرة وبمتطلبات بسيطة لاستكمال إجراءات طلب الحصول على تمويل السيارات من بنك البلاد في المملكة العربية السعودية.

برنامج تمويل السيارات من بنك البلاد في المملكة العربية

بنك البلاد واحد من أهم وأكبر البنوك داخل المملكة العربية السعودية.

يقدم بنك البلاد مجموعة متنوعة من البرامج التمويلية التي تخدم كافة الاحتياجات المالية والشرائية للمواطنين داخل المملكة.

تمويل السيارات من بنك البلاد مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

يمكن أن يصل المبلغ المالي لتمويل السيارات من بنك البلاد حتي 2 مليون ريال سعودي.

طالب التمويل يمكنه الاستفادة من هذا البرنامج لشراء السيارة التي يرغب بها.

لا يشترط دفع مبلغ مقدم للاستفادة من تمويل السيارات من بنك البلاد.

برنامج تمويل السيارات من بنك البلاد في المملكة العربية السعودية لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن.

يقدم البنك للعملاء العديد من خيارات السداد والتي تساعد العميل علي سداد مبلغ التمويل علي أقساط مجدولة حتي 60 شهر.

طالب التمويل يمكنه الاستفادة من تأجيل قسط شهري من كل عام.

يتيح بنك البلاد للعملاء نظام السداد المبكر في أي وقت.

طالب التمويل السعودي وغير السعودى أيضاً يمكنهم الاستفادة من برنامج تمويل السيارات بدون كفيل من بنك البلاد.

وفر بنك البلاد للعملاء إمكانية التقديم على طلب تمويل السيارات بدون كفيل وبدون دفع مبلغ مقدم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك علي الإنترنت ، وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات الشخصية المطلوبة.

المواطن المتقاعد يمكنه الاستفادة من هذا البرنامج التمويلي بشروط سهلة وميسرة.

طالب التمويل يمكنه الاستفادة من تمويل إضافي من بنك البلاد

شروط الاستحقاق الأساسية للاستفادة من تمويل السيارات بدون كفيل من بنك البلاد