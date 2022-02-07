مدغشقر: قتلى وعشرات الآلاف من النازحين جراء إعصار باتسيراى

جدة - نرمين السيد - قتل عشرة أشخاص على الأقل ونزح عشرات الآلاف جراء الإعصار "باتسيراى"الذى ضرب مدغشقر. ووصل "باتسيراى" إلى البر فى مانانجارى ليل السبت كـ"إعصار استوائى شديد" صاحبته رياح بلغت سرعتها 165 كلم فى الساعة فيما أكد المكتب الوطنى للأرصاد، الذى حذر من "أضرار كبيرة وواسعة"، أن "قوة باتيسراى تراجعت".





أعلنت هيئة إدارة الكوارث فى مدغشقر الأحد أن الإعصار "باتسيراى" أودى بحياة بعشرة أشخاص على الأقل ودفع حوالى 48 ألفا للنزوح عندما ضرب البلاد ليلا.

وتراجعت قوّته لاحقا لكنه أحدث أضرارا واسعة فى الجزيرة الفقيرة الواقعة فى المحيط الهندى، والتى لا تزال تعانى تداعيات عاصفة استوائية ضربتها مطلع العام وأوقعت قتلى.

وهطلت أمطار غزيرة وهبّت رياح عاتية على منطقة مانانجارى (شرق) قبل أن يصل الإعصار إلى البر، ما أدى الى اقتلاع أشجار وأجبر السكان على إنزال أسقف منازلهم الحديدية الضعيفة.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية فى مدغشقر أن الأمطار ستحدث فيضانات فى مختلف مناطق البلاد.

وأفاد فالى أريتيانا فابيان من هيئة إدارة الكوارث وكالة الأنباء الفرنسية أن "باتسيراى" إلى البر فى مانانجارى ليل السبت كـ"إعصار استوائى شديد" صاحبته رياح بلغت سرعتها 165 كلم فى الساعة.

وأوضح زميله المسؤول عن إدارة المخاطر فى الهيئة باولو إميليو راهوليناريفو أعداد القتلى وأماكن سقوطهم، لكن بدون أن يكشف تفاصيل إضافية.

إلا أن المكتب الوطنى للأرصاد الذى حذر من "أضرار كبيرة وواسعة"، أفاد الأحد بأن "قوة باتيسراى تراجعت".

وكانت مصلحة الأرصاد الجوية الفرنسية توقعت سابقا أن يشكل الاعصار "تهديدا جديا" لمدغشقر بعد مروره من جزر موريشيوس وتعرض جزيرة لارينيون الفرنسية لأمطار غزيرة.

تأثر 131 ألف شخص على الأقل بالاعصار "آنا" الذى ضرب مدغشقر فى أواخر يناير وأدى الى مقتل 60 شخصا معظمهم فى العاصمة انتاناناريفو.

ضرب الإعصار آنا أيضا ملاوى وموزمبيق وزيمبابوى متسببا بمصرع العشرات.