لأول مرة.. السنغال تحرز لقب أمم أفريقيا على حساب مصر

أحرزت السنغال أول لقب لها في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، بفوزها على مصر بركلات الترجيح 4-2، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي صفر-صفر، الأحد، في ياوندي.

وسجل نجم ليفربول الإنجليزي ساديو ماني ركلة الترجيح الحاسمة، ليمنح فريقه اللقب، علماً بأنه كان قد أهدر ركلة جزاء في الدقيقة السادسة، تصدى لها الحارس المصري محمد أبو جبل.

وأهدر محمد عبد المنعم ومهند لاشين ركلتي ترجيح لمصر. وكانت السنغال تخوض ثالث نهائي لها بعد عامي 2002 و2019، فكانت الثالثة ثابتة.

أما المنتخب المصري، فكان يسعى إلى تعزيز رقمه القياسي بعدد الألقاب (7 مرات)، لكن الحظ لم يبتسم له في ركلات الترجيح.