ماكرون: رفض الحوار مع روسيا يفقد الأوروبيين القدرة على تسوية أي نزاع

شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن الحوار مع روسيا مطلوب لاحتواء الخلافات والتوترات المتصاعدة حاليا على الصعيد الدولي وخصوصا في أوروبا.

قال ماكرون، في مقابلة نشرتها اليوم الأحد مجلة Le Journal du Dimanche، عشية زيارته إلى موسكو حيث سيستقبله نظيره الروسي فلاديمير بوتين غدا: "أكدت تطورات الفترة الأخيرة أننا إذا رفضنا الحوار (وهذا كان خيار الأوروبيين عندما اقترحنا مع المستشارة [الألمانية السابقة أنغيلا] ميركل عقد قمة الاتحاد الأوروبي-روسيا، لا نستطيع تسوية أي نزاع، لأننا في هذه الحالة نسمح لآخرين بالتحدث نيابة عنا وليس بإمكاننا الإسهام في أمننا الجماعي".

وفي معرض تعليقه على تطورات الوضع حول أوكرانيا، أكد الرئيس الفرنسي على ضرورة خفض التصعيد من خلال الحوار لتفادي سيناريو اندلاع مواجهة عسكرية هناك.

وأشارت المجلة إلى أن هذه التصريحات جاءت على لسان ماكرون عقب المكالمة التي أجراها الجمعة مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ.

ويأتي ذلك في وقت يتحدث فيه مسؤولون غربيون عن تخطيط روسيا لـ"غزو" أوكرانيا المجاورة، ونفت موسكو مرارا صحة هذه الادعاءات، محملة الغرب المسؤولية عن تأجيج هستيريا حول الموضوع.