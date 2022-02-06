قادة الاتحاد الإفريقي يستنكرون سلسلة الانقلابات في القارة السوداء

أعرب زعماء دول الاتحاد الإفريقي خلال قمته المنعقدة في أديس أبابا عن إدانتهم لموجة الانقلابات التي شهدتها القارة السمراء في الفترة الأخيرة.
وصرح المفوض المكلف بالشؤون السياسية والسلام والأمن في الاتحاد، بانكولي أديويي، أثناء مؤتمر صحافي عقده اليوم الأحد: "دان كل قيادي إفريقي في المجموعة بدون لبس (...) موجة تغيير الحكومات بصورة مخالفة للدستور".
وشدد المسؤول على أن الاتحاد الإفريقي لن يتسامح مع أي انقلاب عسكري بأي شكل كان، مشيرا إلى أن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد علق عضوية الدول التي شهدت انقلابات.
ولفت أديويي إلى أن تعليق عضوية أربع دول خلال 12 شهرا بسبب انقلابات (وهي مالي وغينيا والسودان وبوركينا فاسو) يمثل أمرا غير مسبوق في تاريخ الاتحاد الإفريقي.
وكان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، قد تطرق في افتتاح القمة أمس إلى "موجة مشؤومة" من الانقلابات في القارة، لافتا إلى "روابط سببية معروفة" لهذه الظاهرة بتنامي الإرهاب.
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