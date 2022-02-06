وزير الخارجية الأوكرانى: كييف مستعدة لأى تطور على حدودها

جدة - نرمين السيد - وكتب على حسابه على تويتر "لا تصدق التوقعات المروعة.. تبحث عواصم مختلفة فى سيناريوهات مختلفة لكن أوكرانيا مستعدة لأى تطورات"، وفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية.
وقال مستشار الأمن القومى الأمريكى جيك سوليفان لشبكة إن بى سى فى وقت سابق يوم الأحد إن التصعيد ضد أوكرانيا قد يحدث فى أى لحظة.
وتردد وسائل الإعلام الغربية والأوكرانية مؤخرا صدى المزاعم حول هجوم روسى محتمل على أوكرانيا.
وندد ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين فى وقت سابق بهذه التصريحات ووصفها بأنها "فارغة ولا أساس لها من الصحة" وهدفها إثارة التوترات.
وشدد على أن روسيا لا تشكل أى تهديد لأحد، لكنه لم يستبعد الاستفزازات المحتملة لتبرير التصريحات المعنية، وحذر من أن محاولات استخدام القوة لتسوية الأزمة فى جنوب شرق أوكرانيا ستكون لها عواقب وخيمة.
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