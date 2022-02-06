وزير الدفاع البولندي: القوات الأمريكية الإضافية ستنشط جنوب شرق بلادنا

أعلن وزير الدفاع البولندي، ماريوش بلاشاك، أن القوات الأمريكية الإضافية التي تم إرسالها إلى بلاده لتعزيز المواقع العسكرية للناتو ستنتشر في جنوب شرق بولندا.

وقال بلاشاك، في تصريح صحفي اليوم الأحد، ونقلته وزارة الدفاع البولندية عبر "تويتر": "الوصول الخاطف للقوات الأمريكية إلى بولندا يمثل أفضل رد على التهديدات للجبهة الشرقية للناتو ويثبت التعامل بجدية مع الالتزامات في إطار الحلف. العسكريون الأمريكيون سينشطون في جنوب غرب بلادنا".

وأفاد وزير الدفاع البولندي بأن طائرة نقلت دفعة ثانية من العسكريين المنتمين إلى الفرقة 82 المحمولة جوا هبطت قبل قليل في مطار جيشوف. هذا هو رد الحلفاء من قبلنا على الأزمة المتزايدة التي سببتها الأعمال العدوانية لروسيا".

وذكرت وزارة الدفاع البولندية أن عدد العسكريين الأمريكيين الذين يخطط لنشرهم في بولندا يبلغ 1700 عنصر.

وأعلنت الولايات المتحدة الأربعاء بدء نقل قوات إضافية إلى كل من رومانيا وبولندا وألمانيا لتعزيز قدرات الدفاع عن الدول المتحالفة ضمن الناتو، لكن البنتاغون أوضح أنه من غير المخطط أن يتم إشراكهم في أعمال قتالية محتملة بأوكرانيا على خلفية التوتر مع روسيا.