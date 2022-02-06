ولى عهد أبوظبى يعزى هاتفيا ملك المغرب فى وفاة الطفل ريان

جدة - نرمين السيد - قدم ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تعازيه وصادق مواساته بوفاة الطفل ريان خالد أورام الذى فارق الحياة إثر سقوطه فى بئر وبقائه عالقا فيه عدة أيام.





وقال آل نهيان - خلال اتصال هاتفى مع العاهل المغربى الملك محمد الخامس اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) - "إنه تلقى ببالغ الحزن نبأ وفاة الطفل ريان الذى تابع قصته الإنسانية باهتمام خلال الأيام الماضية، كما تقدم بالتعازى والمواساة إلى والدى الفقيد وأفراد أسرته وكل الشعب المغربى فى هذا المصاب، سائلا المولى أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان". وأشاد ولى عهد أبوظبى بالجهود الكبيرة التى بذلتها السلطات وفرق الدفاع المدنى والإنقاذ فى المغرب خلال عدة أيام فى محاولاتها لإنقاذ حياة الطفل رحمه الله. من جانبه، أعرب ملك المغرب عن شكره وتقديره لولى عهد أبوظبى لما أبداه من مشاعر أخوية صادقة تجاه مصاب الشعب المغربى جميعا، متمنيا له دوام الصحة والعافية ولدولة الإمارات كل الخير.

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