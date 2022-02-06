شولتس يجدد التأكيد على رفضه لتوريد أسلحة إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقبل وقت قصير من مغادرته ألمانيا إلى أمريكا فى أول زيارة رسمية منذ توليه منصبه، قال فى تصريحات للقناة الأولى بالتلفزيون الألمانى، اليوم الأحد: "الحكومة الألمانية تتبع منذ سنوات عديدة مساراً واضحاً مفاده أننا لا نصدر أسلحة إلى مناطق الأزمات، ولا نصدر أسلحة فتاكة أيضاً إلى أوكرانيا".

وفى إشارة إلى المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، قال شولتس:" هذا ما حافظت عليه سابقتى وكان أمراً صائباً وسيظل صائباً أيضاً".

وأكد شولتس أن أغلبية الألمان تنظر إلى الأمر بنفس الطريقة، لكنه أشار إلى تصريحات صاخبة فى الرأى العام: "غير أن التزامى هو أن أفعل ما فيه مصلحة الشعب الألمانى، وما يراه مواطنو بلادنا فى هذه القضية أيضاً".