نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم طلبات تجنيد الأمن العام الأردن 2022 مديرية الأمن العام التسجيل عبر www.psd.gov.jo في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم طلبات تجنيد الأمن العام بالأردن 2022، من أهم كلمات البحث حالياً لاقتراب موعد فتح تجنيد الأمن العام الأردن للذكور والإناث، وقد حددت مديرية الأمن العام المؤهلات المطلوبة والشروط الواجب توافرها في المتقدمين من الجنسيين، على أن يكون التقديم إلكترونياً خلال الفترة المحددة، حيث لن يتم الالتفات للطلبات المقدمة باليد أو في غير المواعيد المحددة، ونحن من خلال موقعنا “ثقفني” نستعرض معكم تفاصيل الخبر والرابط الرسمي للتقديم، فنحن دائماً نسعى لتقديم المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.

رابط تقديم طلبات تجنيد الأمن العام الأردن 2022

الدخول على الموقع الإلكتروني “psd.gov.jo“.

كتابة بيانات المتقدم كاملة وصحيحة.

تحديد المؤهل الحاصل عليه المتقدم.

الاطلاع على الشروط والأحكام والموافقة عليها.

الضغط على إرسال الطلب.

المؤهلات المطلوبة

شهادة البكالوريوس. التوجيهي. الدبلوم.

موعد التقديم على تجنيد الأمن العام

يبدأ التقديم يوم الإثنين الموافق 7/2/2022، ويستمر حتي يوم الإثنين الموافق 28/2/2022، على أن يتم الالتزام بموعد التسجيل بحيث لن يتم النظر للطلبات التي تقدم بعد هذا الموعد.

الوظائف المطلوبة

التجنيد بالصبغة العسكرية على مهنة مسلح.

مهنة سائق للذكور فقط.

شروط التقديم للتجنيد

يكون المتقدم للتجنيد أردني الجنسية. أن لا يزيد العمر عن 27 عام حتي 31/12/2022 بحيث يكون من مواليد 1/1/1996. لا يقل الطول في الذكور عن 168 سم، وفي الإناث 160 سم، مع تناسب الطول مع الوزن. أن يكون المتقدم/ة لائق طبياً للعمل العسكري. تكون المتقدمة عزباء. أن يكون المتقدم/ة حسن السيرة والسمعة وليس محكوم عليه بقضية مخلة بالشرف أو الأمانة. ألا يكون لديه خدمة سابقة بالقوات المسلحة الأردنية، أو الجيش العربي أو الأجهزة الأمنية الأخري. أن يكون المتقدم/ة من الحاصلين على شهادة التوجيهي أو الدبلوم أو البكالوريوس. التجنيد للذكور والإناث.

رابط psd.gov.jo

يتم تسجيل طلبات تجنيد الأمن العام عبر موقع المديرية العامة للأمن العام.

وذلك ضمن تفعيل الأردن للنظام الإلكتروني في مختلف الخدمات لكافة الجهات الحكومية.

ويعتبر التقديم للتجنيد سواء تقديم طلبات التجنيد بالقوات المسلحة الأردنية، أو التجنيد في الأمن العام أهم الأمثلة للتسجيل الإلكتروني.

حيث يتم من خلال الموقع الرسمي لهذه الجهات توفيراً للوقت والمجهود وحفاظاً على سلامة الجميع من عدوي فيروس كورونا.