فلسطين ترحب بقرار قمة الاتحاد الإفريقى تجميد منح إسرائيل صفة مراقب

جدة - نرمين السيد - رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بقرار قمة الاتحاد الإفريقى بتجميد عضوية إسرائيل كمراقب لدى الاتحاد، واصفة القرار بأنه انتصار للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب العادلة ولإرادة الشعوب الإفريقية الحُرة، وخطوة أخرى على طريق الضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضى الفلسطينية ووقف انتهاكاتها المتواصلة والامتثال للشرعية الدولية وقراراتها.





وأعربت الخارجية الفلسطينية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الأحد - عن شكرها للدول الإفريقية وقادتها والاتحاد الإفريقى عامة، كما أعربت عن اعتزازها بالعلاقات التاريخية الصادقة بين الشعب الفلسطينى وشعوب القارة الإفريقية، التى طالما وقفت إلى جانب قضايا وحقوق الشعب الفلسطينى، وفى مقدمتها حقه فى تقرير المصير والتحرر من الاحتلال والاستيطان.

كما رحبت حركة التحرير الوطنى الفلسطينى "فتح"، فى بيان، بقرار الاتحاد الإفريقى، واعتبرته انتصارا للحق الفلسطينى ولقضيته العادلة.

وأشادت بالجهود الكبيرة التى بذلتها القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس الفلسطينى محمود عباس، مع كل الجهات ذات العلاقة على المستويين العربى والدولى لمنع منح إسرائيل صفة مراقب فى الاتحاد الإفريقى.

وأكدت أن القرار يأتى اتساقا مع المواقف التاريخية للاتحاد الإفريقى الداعمة للقضية الفلسطينية والمناهضة للاستعمار والفصل العنصرى، مجددة شكرها لكل الذين وقفوا إلى جانب هذا القرار، الذى لو لم يتم تعليقه لكان بمثابة مكافأة لإسرائيل على جرائمها المتواصلة بحق الشعب الفلسطينى.

وكانت قمة الاتحاد الإفريقى المنعقدة بأديس أبابا قد رفضت، فى وقت سابق اليوم، منح صفة عضو مراقب لإسرائيل، والتى منحها إياها مفوض الاتحاد موسى فقيه وسط رفض من عدة دول، فى مقدمتها الجزائر وجنوب إفريقيا والمغرب.

وينص القرار، الذى تم تبنيه بالإجماع من قبل قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، على تعليق القرار الذى اتخذه رئيس مفوضية الاتحاد موسى فقيه فى 22 يوليو الماضى بمنح إسرائيل صفة مراقب فى الاتحاد، كما ينص على إنشاء لجنة من 7 رؤساء دول أفريقية لتقديم توصية إلى قمة الاتحاد الإفريقى التى تظل المسألة قيد نظرها.