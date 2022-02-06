فاينانشيال تايمز: معلومات استخباراتية بشأن الاجتياح الروسى لأواكرانيا قريبا

جدة - نرمين السيد - قالت صحيفة "فايننشال تايمز" الأمريكية إن قادة القوات المسلحة والاستخبارات الأمريكية، لديها معلومات بشأن تخطيط روسيا لإجراء "مناورة أسلحة نووية كبيرة"، هذا الشهر، كتحذير للناتو بعدم التدخل إذا قرر الرئيس فلاديمير بوتين "غزو أوكرانيا".





وذكرت وسائل إعلام روسية، اليوم الأحد، نقلا عن مصادر رسمية فى موسكو، أن روسيا لم تبد نية لغزو روسيا مطلقا، كما أن موسكو نفت مرارا، الادعاءات باستعدادها لهذا الغزو المزعوم، إلا أن الغرب يصر على تكرار هذه الدعوات والشائعات المتعلقة بالحشد الروسى العسكرى المزعوم، لاجتياح أوكرانيا.

ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن مسؤول كبير بالكونجرس، قوله: إن "الجنرال مارك ميلى، رئيس هيئة الأركان المشتركة، وأفريل هينز، مديرة الاستخبارات الوطنية، أخبرا مجلس النواب فى جلسة مغلقة، الخميس الماضى،وإن الرئيس بوتين يخطط لبدء المناورات فى منتصف فبراير الجارى.

وتعتقد الولايات المتحدة أن الوقت الأمثل "للغزو الروسى" المزعوم سيكون من منتصف فبراير الجارى إلى نهاية مارس المقبل، وأن موسكو آجلت موعد مناوراتها النووية السنوية ليتزامن مع التصعيد فى أوكرانيا بغرض إظهار القوة، بحسب الصحيفة.

ورغم ذلك، ذكرت الصحيفة أن واشنطن لم تحدد ما إذا كان الرئيس بوتين قرر "غزو أوكرانيا"، لكنها تشعر بالقلق بشكل متزايد من استمرار الحشد العسكرى المزعوم للقوات الروسية قرب الحدود مع أوكرانيا. فى وقت سابق، قال الرئيس فلاديمير بوتين، إن أوكرانيا بالنسبة للولايات المتحدة مجرد أداة للوصول إلى هدفها باحتواء روسيا وجرها إلى صراع مسلح، فيما ترد موسكو على الادعاءات الغربية بأنه يحق لها نقل وتحريك وحشد قواتها داخل حدودها كيف تشاء وترفض تماما التدخل فى شأنها الخاص، لا سيما العسكرى، وفى الوقت نفسه، لا تنفى روسيا مخاوفها من التحركات العسكرية العدوانية لحلف الناتو وشركاه فى منطقة شرق أوروبا.

وحذرت روسيا باستمرار من مخاطر العسكرة الغربية لمنطقة شرق أوروبا بما فى ذلك نشر الصواريخ وتحشيد القوات وتقديم الدعم العسكرى لبعض الأطراف، بما يهدد أمنها القومى، خاصة فى ظل ضغط الحلف العسكرى الغربى للتوسع نحو أراضيها.

وفى وقت سابق، قال مسؤول فى الإدارة الأمريكية إن الولايات المتحدة ترحب بكلمات وزير الخارجية الروسى سيرغى لافروف بأن روسيا لا تريد الحرب فى أوكرانيا، لكنها تنتظر تأكيد الإجراءات. فى المقابل قالت موسكو إنها لم تتلق الاستجابة المناسبة حول "الضمانات الأمنية" التى اقترحتها لخفض التوترات.