أخبار اليمن : وصول سفينة مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة

وصول سفينة مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدةأعلنت شركة النفط اليمنية اليوم عن وصول سفينة تحمل أكثر من 29 ألف طن من البنزين إلى ميناء الحديدة.

وأوضح المتحدث الرسمي للشركة عصام يحيى المتوكل، أن السفينة الإسعافية "سي ادور" التي تحمل 29 ألفاً و480 طناً من مادة ‎البنزين وصلت إلى ميناء الحديدة بعد ان تكبدت غرامات تأخير بسبب القرصنة عليها من قبل تحالف العدوان.

وأكد المتوكل أنه يجري حالياً عملية الفحص والقياس للكمية المحمله على متن السفينة المذكورة، تمهيداً لبدء عملية الضخ.