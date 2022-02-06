رابط تقديم تجنيد الأمن العام الأردن 2022 مديرية الأمن العام psd.gov.jo مركز تجنيد الأمن العام

رابط تقديم تجنيد الأمن العام الأردن 2022، من أهم الروابط التي يجري عليها بحث عبر محرك البحث الشهير جوجل، وذلك بعد إعلان مديرية الأمن العام عن فتح باب التجنيد للجنسين من حملة شهادات البكالوريوس والدبلوم والتوجيهي “ناجح فما دون”، للذكور والإناث بالصبغة العسكرية بمهنة مسلح، وكذلك مهنة “سائق” للذكور فقط لحملة شهادة التوجيهي فما دون، وسوف يتم الاختيار والمفاضلة بين المتقدمين بناءً على شروط القبول الموضوعة من قبل مركز تجنيد الأمن العام، والتي سوف نتعرف عليها معاً من خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز، وفيما يلي سوف نستعرض معكم رابط تقديم طلبات تجنيد الأمن العام 2022، وطريقة التقديم والموعد والشروط المطلوبة.

رابط تقديم تجنيد الأمن العام 2022

ازداد البحث بصورة كبيرة عن طريقة تقديم طلبات التجنيد، وسوف يتم تعبئة طلب التقديم وإرساله إلكترونياً، وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات التالية:-

الدخول على موقع مديرية الأمن العام الرسمي الرئيسي psd.gov.jo.

ملئ وتعبئة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق ومسؤولية صحة البيانات تقع على عاتق مقدم الطلب.

يتم التسجيل وتعبئة الطلب مرة واحدة وفي حال التكرار سيتم إلغاء الطلب.

تقديم المؤهل العلمي الحاصل عليه مقدم الطلب ثم النقر على إرسال.

سيتم إبلاغ المتقدم بموعد ومكان المقابلة الشخصية عبر إرسال رسالة نصية على جوال المتقدم والذي تم إدخاله ضمن البيانات المدخلة.

اختيار وظيفة واحدة حسب الشهادة العلمية وتوافر الشروط ومن يسجل على أكثر من وظيفة سيتم استبعاده.

شروط تجنيد مديرية الأمن العام الأردن

أن يكون أردني الجنسية. ألا يزيد عمر المتقدم أو المتقدمة عن 27 عام حتى تاريخ 31\12\2022 ومن مواليد 01\01\1996 وما بعد. بالنسبة للإناث يشترط أن تكون عزباء. ألا يقل طول المتقدم من الذكور عن “168سم” مع تناسب الطول مع الوزن. ألا يقل طول المتقدمة عن “160سم” ويتناسب الطول مع الوزن. أن يكون المتقدم\المتقدمة لائقاً طبياً. حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة. ألا يكون قد سبق له الخدمة في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أو الأجهزة الأمنية الأخرى.

تجنيد الأمن العام إناث 2022 وموعد التقديم

التقديم متاح من يوم الإثنين بتاريخ 07\02\2022 ويستمر التسجيل حتى دوام يوم الإثنين 28\02\2022.

الوثائق المطلوبة عند المراجعة