الآن نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني pdf

نتائج القبول الموازي، لم تتوقف محاولات الطلاب فى الوصول لـ نتائج القبول الموازي وذلك عقب الافصاح رسمياً عن اتاحة النتائج الكترونياً مما جعل الطلاب يتهافتون للنظر فى كيفية الوصول لـ نتائج القبول الموازي، يأتى هذا بهدف رغبتهم فى الالتحاق بإحدى الكليات المتاحة لهم والتى يمكنهم دخولها عقب التأكد ان تنسيقها متناسب مع مجموعهم، لذلك فى الفقرات التالية نعاونكم على الاطلاع على نتائج القبول الموازي.

تنسيق الكليات العراقية 2022

يريد الطلبة حالياً النظر الى تنسيق الكليات المختلفة كي يحددون هل تناسب مجموعهم ام لا لذا فيما يلي ابرز الكليات المتاحة فى الجامعات العراقية بالتنسيق الخاص لكل منها على هذا المنوال:-

طب البصرة: 99.5 %.

هندسة مدني: 81 %

طب بابل: 98.67 %.

هندسة كهرباء 76.67 %

طب بغداد: 99%.

قانون وعلوم سياسية: 84.67 %

طب الفلوجة: 98.22 %.

ادارة واقتصاد: 73 %.

طب كركوك: 98.5 %.

تربية: 62.5 %.

اداب: 65 %.

تربية بنات انجليزي: 82.5 %.

اداب ترجمة: 72 %.

خطوات الكشف عن نتائج القبول الموازي

اشارت التربية العراقية على ان نتائج القبول الموازي ستُكشف الكترونيا هذا العام رغبةً منها فى حماية الطلبة فحين يتم اللجوء للطريقة الالكترونية فى كشف النتائج تقل فرص انتقال العدوي بين الطلاب فى حال اصابة احد منهم، ويُقبل الطلاب على معرفة نتائج القبول الموازي بواسطة موقع تُشرف عليه الوزارة بنفسها مما يؤكد صحة النتائج الموجودة ليه فالنتائج الموجودة على الموقع موثقة ورسمية وخالية من الاخطاء، لذا تسطيعون الآن رؤية نتائج القبول الموازي عقب تطبيق هذه الخطوات:-

الولوج لموقع وزارة التربية والتعليم العراقية من هنا.

الوقوف عند نتائج القبول الموازي واختيارها.

يُدخل الطالب اى بيانات قد تُطلب منه كـ الرقم الامتحاني وغيره.

يستطيع الآن الطالب تحميل نتيجته PDF.

مصاريف الكليات العراقية 2022

يُقبل الطلاب واسرهم على الاطلاع على مصاريف الكليات نظراً لانها قد تخضع للتحديث كل عام وذلك بعد رؤية نتائج القبول الموازي وتحديد الاتجاه لـ دخول كلية ما مما يتناسب تنسيقها مع مجموع الطالب، لذا نطلعكم على مصاريف بعض الكليات بالعراق لهذا العام:-