مواجهات سهلة للفرق الكبيرة في كأس انجلترا للقدم

أوقعت قرعة الدور الخامس، دور 16، في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم التي سحبت، اليوم الأحد، مانشستر سيتي بطل ومتصدر الدوري الممتاز في مواجهة بيتربره يونايتد فريق القسم الثاني في حين أوقعت تشلسي اللندني في مواجهة لوتون تاون على أرض الأخير.

ولم تسفر القرعة عن الكثير من المواجهات الكبيرة بين أندية الدوري الممتاز "البريميرليغ".

وتأهل مانشستر سيتي للدور الخامس في مسابقة الكأس بعد قلب تأخره إلى انتصار كبير بواقع 4-1 على فولهام بينما فاز تشلسي على بليموث أرجيل 2-1 في الوقت الإضافي أمس السبت، فيما فاز ليفربول اليوم الأحد على كارديف سيتي بثلاثة أهداف لهدف.

وبناء على القرعة سيحل توتنهام هوتسبير، الذي هزم برايتون آند هوف ألبيون 3-1، ضيفا على ميدلسبره، الذي فاز على مانشستر يونايتد بركلات الترجيح في ملعب أولد ترافورد.

وفي مواجهة بين فريقين من الدرجة الممتازة سيلتقي ساوثامبتون مع ضيفه وست هام يونايتد الذي تجاوز بصعوبة عقبة فريق من الهواة هو كيدرمينتسر.

وسيلتقي ليفربول مع ضيفه نوريتش سيتي، بينما يتعين على حامل اللقب ليستر سيتي الفوز على نوتنغهام فورست إذا أراد اللعب في الدور الخامس في مواجهة هدرسفيلد تاون.

وستقام مباريات الدور الخامس خلال الأسبوع الذي يبدأ في 26 مارس المقبل، وفقا لرويترز.

وفيما يلي تفاصيل القرعة:

لوتون تاون أمام تشيلسي

كريستال بالاس أمام ستوك سيتي

بيتربره يونايتد أمام مانشستر سيتي

ليفربول أمام نوريتش سيتي

ساوثامبتون أمام وست هام يونايتد

ميدلسبره أمام توتنهام هوتسبير

نوتنغهام فورست أو ليستر سيتي أمام هدرسفيلد تاون

إيفرتون أمام بورنموث أو بورام وود