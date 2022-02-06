نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر active رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 فى جميع محافظات العراق من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 فى جميع محافظات العراق عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نتابعها ونستعرضها مع حضراتكم الان حيث تزايدت إلى حد كبير مؤشرات البحث على جوجل بحثا على نتيجة إتمام القبول الموازي داخل العراق التي يتزايد حولها حدة البحث على جوجل لاجل التعرف عليها وإتمام الاستعلام عنها بعدما تم التأكيد على ظهورها على مستوى جميع الجامعات العراقية

الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة على مستوى جميع المحافظات العراقية بعدما تم التأكيد على تفعيل رابط الكتروني بإمكان جميع الطلاب والطالبات الاعتماد عليه لاجل اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي فى جميع المحافظات العراقية بعدما تم الاعلان على بدء أعمال نشر نتائج القبول الموازي بعدما انتهت وزارة التربية والتعليم العراقية من أعمال تلقي رغبات الطلاب والطالبات عليه سنتابع و نستعرض مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية من هذا المقال الآن خطوات وطرق اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نستعرض ونتابع من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية اونلاين على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب

البدء على اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي داخل الايقونة المخصصة لها

البدء فى اجراء الاستعلام عن تلك النتائج فور إدخال كافة البيانات المطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج

هذا وقد اكدت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان بامكانكم اجراء الاستعلام عن تلك النتائج من خلال موقع نتائجنا التابع لوزارة التربية والتعليم العراقية بعدما تم الاشارة على تفعيل جميع الخدمات الالكترونية التي جاءت من أجل مساعدة الطلاب والطالبات على الحصول على تلك النتائج التي قد تم الاعلان عنها بعدما ان تقدم عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات على التقدم داخل القبول الموازي على مستوى شتى التخصصات التي جاءت أمام الطلاب والطالبات سواء فى قسم العلوم او قسم الهندسة او قسم الطب

شروط القبول الموازي

فيما يتعلق بكليات المجموعة الطبية يجب ألا يقل معدل الطالب عن 3 درجات من الحد الأدنى.

يجب أن يحصل الطالب على مجموع ومعدل لا يقل عن 4 درجات من الحد الأدنى، وذلك بالنسبة للكليات الهندسية.

بالنسبة لكليات العلوم يجب ألا يقل المعدل عن 5 درجات من الحد الأدنى.

باقي الكليات، حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات من الحد الأدنى حتى يتم القبول في الجامعات العراقية.

مصاريف الجامعات العراقية

الطب العام بالعراق 4.500.000 دينار عراقي.

طب الأسنان 3.750.000 دينار عراقي.

الصيدلة 3.250.000 دينار عراقي.

هندية النفط والمعماري 1.500.000 دينار عراقي.

الأقسام الهندسية الأخرى 1.125.000 دينار عراقي.

التقنية الهندسية 1.000.000 دينار عراقي.

الطب و التكنولوجيا الصحية 1.125.000 دينار عراقي.

كلية التمريض: 875.000 دينار عراقي.

الطب البيطري 875.000 دينار عراقي.

التقنية الطبية 1.125.000 دينار عراقي.

كلية العلوم 750.000 دينار عراقي.

التخصصات العلمية الأخرى 750.000 دينار عراقي.

القانون 600.000 دينار عراقي.

الكليات الإنسانية 450.000 دينار عراقي.

الكلية التقنية الإدارية 500.000 دينار عراقي.

المعاهد الطبية 1.000.000 دينار عراقي.

المعاهد التكنولوجية 600.000 دينار عراقي.

بقية المعاهد 375.000 دينار عراقي.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

١_ كلية طب بغداد : 99

٢_ كلية طب الكندي : 98.8

٣_ كلية طب المستنصرية : 98.50

٤_ كلية طب النهرين : 98.67

٥_ كلية طب البصرة : ٩٩.٥

٦_كلية طب الزهراء : 97.93

٧_ كلية طب الموصل : 98.33

٨_ طب الكوفة : 98.33

٩_ طب تكريت : 98.17

١٠_ كلية طب القادسية : 98.33

١١_ كلية طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33