الرئاسة الأوكرانية ترجح الحل الدبلوماسى مع روسيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكرانى، إن "فرص الحل الدبلوماسى لخفض التصعيد أكبر بكثير من التهديد بتصعيد جديد".

وتأتى تصريحات الرئاسة الأوكرانية بعد تحذيرات أعلنتها الاستخبارات الأمريكية، تؤكد أن موسكو كثفت استعداداتها لغزو أوكرانيا على نطاق واسع. كما تأتى أعقاب بدء تدريبات بحرية روسية فى جزيرة القرم.