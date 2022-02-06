باتسيراى يدمر المنازل والمستشفيات فى مدغشقر

جدة - نرمين السيد - وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" فى نشرته الانجليزية اليوم الأحد، أن حجم الضرر والضحايا جراء الإعصار، الذى ضرب شرق مدغشقر مساء أمس مع رياح وصلت سرعتها إلى 235 كيلومترا فى الساعة، لم يتضح بعد.

ووصل إعصار باتسيراى إلى اليابسة قرب جنوب-شرقى مدينة مانانجارى - التى تبعد نحو 530 كيلومترا عن العاصمة أنتاناناريفو - فى حوالى الساعة الثامنة مساء أمس السبت (بالتوقيت المحلي)، وبعد ساعة تقريبا نزح ما يقرب من 27 ألف شخص من منازلهم، وفقا لما أعلنته وكالة إدارة الكوارث فى مدغشقر، فيما أفادت تقارير بانقطاع الكهرباء وسقوط الكثير من الأشجار.

ومع انتقال الكثيرين إلى ملاجئ، يخشى المسؤولون المحليون من أن تتسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة، عن الأمطار فى تشريد عشرات آلاف الأشخاص.

من جهتها ناشدت وزير البيئة فى مدغشقر فاهينالا راهارينرينا، المجتمع الدولى إلى تقديم المساعدة، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى عرضوا بالفعل تقديم المساعدة.

وأعد برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة مخزونا من المواد الغذائية لتوزيعها على المحتاجين، ووضعت الأمم المتحدة طائرات الإنقاذ فى حالة تأهب.

تجدر الإشارة إلى أن 131 ألف شخص على الأقل تضرروا جراء العاصفة الاستوائية "آنا" التى ضربت مدغشقر فى أواخر شهر يناير الماضي، وتسببت العاصفة "آنا" فى حدوث فيضانات على نطاق واسع ناجمة عن الهطول الغزير للأمطار، حيث لقى أكثر من 50 شخصا مصرعهم أغلبهم فى العاصمة أنتاناناريفو.

ويخشى خبراء من أن إعصار باتسيراى قد يكون أشد قوة من العاصفة آنا التى ضربت أيضا ثلاث دول إفريقية وهى مالاوى وموزمبيق وزيمبابوى وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى.